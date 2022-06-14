Ударила в живот и оставила дома: Жительницу Актау осудили за убийство трехлетней дочери

Жительницу Актау осудили за убийство трехлетней дочери. Вердикт по данному уголовному делу вынесли в Актауском городском суде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

По материалам дела, 4 января этого года женщина ударила свою несовершеннолетнюю дочь и с силой оттолкнула от себя. Ребенок ударился животом об угол стола, у нее образовалась гематома.



Спустя четыре дня, 8 января, примерно в 02:00 часов, мать, находясь в состоянии агрессии, вновь ударила кулаком свою дочь в область живота. Затем она оставила ребенка дома, а сама ушла.



Через два с половиной часа девочка скончалась от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью.



Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от кровопотери, развившейся в результате тупой травмы живота.



Приговором суда от 10 июня женщину признали виновной по части 3 статьи 106 Уголовного кодекса РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Ей назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.