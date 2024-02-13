Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов сохранил за собой третье место
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обновил рейтинги бойцов по весовым категориям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Так, непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) сохранил за собой третье место в полусреднем весе UFC. Лидером рейтинга остается Камару Усману, а следом располагается Белал Мухаммад.
Чемпионом UFC в этом весе является Леон Эдвардс. В топ-15 дивизиона изменений не произошло.
Напомним, свой последний бой Рахмонов провел декабре, когда удушающим приемом во втором раунде победил Стивена Томпсона. Американец впервые в карьере проиграл сабмишеном.
Для Рахмонова эта победа стала шестой в шести боях в UFC, причем все досрочные. Сообщалось, что за этот бой казахстанец получил самый большой гонорар в карьере.