UFC обновил рейтинги бойцов по весовым категориям

Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов сохранил за собой третье место

Фото: Instagram/ufcrussia

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обновил рейтинги бойцов по весовым категориям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Так, непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) сохранил за собой третье место в полусреднем весе UFC. Лидером рейтинга остается Камару Усману, а следом располагается Белал Мухаммад.

Чемпионом UFC в этом весе является Леон Эдвардс. В топ-15 дивизиона изменений не произошло.

Напомним, свой последний бой Рахмонов провел декабре, когда удушающим приемом во втором раунде победил Стивена Томпсона. Американец впервые в карьере проиграл сабмишеном.

Для Рахмонова эта победа стала шестой в шести боях в UFC, причем все досрочные. Сообщалось, что за этот бой казахстанец получил самый большой гонорар в карьере.

#рейтинг #UFC #бойцы #Рахмонов

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