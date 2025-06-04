Уголовное дело из-за миллионного налога возбудили в Мангистау

Налоги,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Налогоплательщик не заплатил 218 млн тенге после продажи имущества

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники прокуратуры Мангистауской области провели анализ соблюдения налогового законодательства, сообщает Kazpravda.kz

Был установлен факт уклонения от уплаты налога с имущественного дохода на сумму 218 млн тенге.

«В соответствии со статьёй 330 Налогового кодекса, к имущественному доходу физического лица, подлежащему налогообложению, относится доход от прироста стоимости при реализации физическим лицом имущества в РК. Несмотря на требования закона и уведомления налогового органа, налогоплательщик не исполнил обязательства по уплате начисленной суммы по результатам налоговой проверки», – прокомментировали в надзорном органе.

Там же добавили, что по данному факту прокуратурой области начато досудебное расследование по статье 244 УК РК «Уклонение от уплаты налогов», проводятся следственные мероприятия.

#налоги #прокуратура #Мангистауская область #неуплата

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