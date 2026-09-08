В Казахстане продолжают находить схроны с пропавшим оружием

Закон и Порядок

Органы внутренних дел и национальной безопасности проводят скоординированную работу по выявлению и изъятию оружия из незаконного оборота, а также тайников и схронов, сообщает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, в районе Туран города Шымкент в арыке возле автомобильной дороги обнаружен оружейный схрон: три охотничьих ружья, одно из которых было похищено во время январских событий в 2022 году из оружейного магазина в Алматы, а также обрез охотничьего ружья и пистолет.

Примерно в это же время в городе Петропавловск на открытой местности были обнаружены охотничье ружье, два обреза охотничьих ружей со сбитыми номерами, бронежилет и патроны в количестве 27 штук.

Министерство внутренних дел напоминает, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности.

С 20 апреля и до конца года Министерством внутренних дел проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

На сегодня гражданами уже сдано порядка 900 единиц различного оружия и около 6 тысяч боеприпасов.

Работа по изъятию из незаконного оборота оружия и боеприпасов продолжается.

#пропажа #оружие #январские события #ЗИП

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