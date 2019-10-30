Уголовное дело против замакима Алматинской области Багдата Манзорова закрыто

Уголовное дело в отношении заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова закрыто. Об этом в интервью журналистам сообщил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Да, в отношении него уголовное дело было прекращено за отсутствием события преступления. Внесено представление в этот орган, который возбудил и расследовал это дело", – сказал Марат Ахметжанов.
Также он сообщил, что Генеральный прокурор внес представление в органы Антикоррупционной службы о рассмотрении дисциплинарной ответственности лиц, которые допустили нарушение законности.
В пресс-службе
акимата Алматинской области отметили, что Багдат Манзоров уже вышел на работу и выполняет функциональные обязанности в рамках своей должности.
Напомним, Багдата Манзорова задержали в сентябре по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения. Он был помещен в следственный изолятор, но позже меру пресечения изменили на домашний арест. В конце октября стало известно, что Генеральная прокуратура сняла свои обвинения с Манзорова.
Багдат Манзоров родился в 1962 году, был назначен
заместителем акима Алматинской области в июле 2019 года.