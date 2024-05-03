Рассказать о главном через песни и танцы

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Павел Ильин, Астана

В основе программы «Бірлігіміз жарасқан» – музыкальное наследие и танцы проживающих в республике этносов.

фото Игоря Бургандинова

Об одной из главнейших ценностей казахстанского общест­ва – межэтническом согласии – артисты Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой решили рассказать языком танца и народной песни.

Уникальная многонациональная культура нашей страны формировалась на протяжении многих лет. В ней тесно переплетаются традиции и обычаи, литература и искусство многих этносов, обеспечивающие ей непрерывное обогащение и совершенствование. Организаторы концерта хотели еще раз подчеркнуть ту роль, которую внесли представители всех национальностей в развитие отечественного культурного прост­ранства.

– В программе концерта – хореографические и вокальные номера. Сегодняшним мероприятием мы очень хотим порадовать зрителей и поздравить их с Днем единства народа Казахстана – одним из самых важных праздников в нашей республике. Очень хочется, чтобы все мы жили в мире и атмосфере взаимопонимания. Учитывая сегодняшние катаклизмы, еще лучше понимаешь, что только единение поможет нам преодолеть все трудности, – отметила главный балетмейстер ансамбля «Гүлдер» Анвара Садыкова.

В концерте приняли участие Казахский государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы», балет ансамбля «Гүлдер», танцевальная группа ансамбля песни и танца Birlik и солисты «Қазақконцерта» – обладатель знака «Мәдениет саласының үздігі» Алтыншаш Мукатаева, лауреаты государственной молодежной премии «Дарын» Азат Малик и Алибек Альмадиев, а также лауреаты международных и республиканских конкурсов Акерке Тажибаева, Венера Табыс, Гульнар Кошенова и Адильхан Макин.

Специально для концерта балет ансамбля «Гүлдер» и мультинациональный ансамбль Birlik представили зрителям танцевальное искусство разных народов нашей многонациональной страны. Так, гости вечера увидели казахские, русские, татарские, корейские, китайские народные танцы, отличающиеся красотой исполнения, пластикой и динамичностью.

Порадовали слушателей и проз­вучавшие со сцены эстрадные песни прошлых лет. Одним из наиболее запоминающихся стало выступление Алибека Альмадиева, исполнившего знаменитую песню «Необыкновенные глаза». История ее создания – прекрасный пример того, как искусство объединяет людей разных национальностей. Для фильма «Хитрость старого Ашира», снятого киностудией «Туркменфильм» в 1955 году, музыку к ней написал армянский композитор Андрей Бабаев, а текст – туркменский поэт Кара Сейтлиев. На русский язык текст песни перевел советский поэт еврейского происхождения Анисим Кронгауз. Именно в его интерпретации мелодичные строки о том, что «только у любимой могут быть такие не­обыкновенные глаза», приобрели всенародную известность.

Бурные аплодисменты, долго не смолкавшие после окончания концерта, – лучшее подтверждение его успеха. Зрители от всего сердца благодарили артистов «Қазақконцерта» за прекрасный вечер и желали им дальнейших творческих успехов, надеясь на новую встречу с ними.

#концерт #1 мая #День единства #Бірлігіміз жарасқан

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