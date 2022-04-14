Из-за прорыва плотины на водохранилище в Оренбуржье пришлось эвакуировать жителей приграничного села.

Размыв плотины на водохранилище в с. Пустобаево Ташлинского райо­на Оренбургской области РФ создал угрозу подтопления села Чинарево района Байтерек ЗКО. Фактически на данный момент здесь проживают 150 человек. Есть школа, медпункт, пограничная застава.

Через час после получения сообщения о ЧП были мобилизованы и направлены в село силы и средства ДЧС ЗКО. Персонал сельской школы провел предварительное оповещение жителей. По прибытии спасателей началась подготовка населения к эвакуации.

Как сообщил начальник ДЧС ЗКО Ернур Утегенов, вечером и ночью 20 человек были эвакуированы в сельский Дом культуры села Январцево, 12 – переночевали в автомобиле КУНГ. Остальные 115 человек разместились у родственников.

– В 08.00 часов утра 13 апреля населенный пункт окружен водой, подтоплений домов нет. Внутри села проведено укрепление дамбы протяженностью 50 метров. 250 голов скота КХ «Санжар» отогнано в безопасное место. Работы ведутся на трех участках: уложено 1 285 мешков на 235 метрах и возведено 40 метров земляной насыпи с использованием 250 тонн инертного материала. Осуществляется контроль пропуска воды по руслу реки внутри села. Задействованы силы и средства ДЧС и ДП ЗКО, МИО, пограничного отделения «Мукатай» ПС КНБ РК, частных компаний, всего 128 человек, 37 единиц техники, 3 лодки и 8 мотопомп, – доложил Ернур Утегенов.

По сообщению ЦУКС МЧС РФ, на 8.00 часов 13 апреля поток воды на прорыве снизился. Общий спад уровня в реке составил 3 метра. Администрацией с. Пустобаево начаты работы по восстановлению плотины, ведется подвоз грунта и бута.