Свежий выпуск Угроза миновала 14 апреля 2022 г. 2:12 Портнягина Наталия корреспондент Из-за прорыва плотины на водохранилище в Оренбуржье пришлось эвакуировать жителей приграничного села. Размыв плотины на водохранилище в с. Пустобаево Ташлинского района Оренбургской области РФ создал угрозу подтопления села Чинарево района Байтерек ЗКО. Фактически на данный момент здесь проживают 150 человек. Есть школа, медпункт, пограничная застава. Через час после получения сообщения о ЧП были мобилизованы и направлены в село силы и средства ДЧС ЗКО. Персонал сельской школы провел предварительное оповещение жителей. По прибытии спасателей началась подготовка населения к эвакуации. Как сообщил начальник ДЧС ЗКО Ернур Утегенов, вечером и ночью 20 человек были эвакуированы в сельский Дом культуры села Январцево, 12 – переночевали в автомобиле КУНГ. Остальные 115 человек разместились у родственников. – В 08.00 часов утра 13 апреля населенный пункт окружен водой, подтоплений домов нет. Внутри села проведено укрепление дамбы протяженностью 50 метров. 250 голов скота КХ «Санжар» отогнано в безопасное место. Работы ведутся на трех участках: уложено 1 285 мешков на 235 метрах и возведено 40 метров земляной насыпи с использованием 250 тонн инертного материала. Осуществляется контроль пропуска воды по руслу реки внутри села. Задействованы силы и средства ДЧС и ДП ЗКО, МИО, пограничного отделения «Мукатай» ПС КНБ РК, частных компаний, всего 128 человек, 37 единиц техники, 3 лодки и 8 мотопомп, – доложил Ернур Утегенов. По сообщению ЦУКС МЧС РФ, на 8.00 часов 13 апреля поток воды на прорыве снизился. Общий спад уровня в реке составил 3 метра. Администрацией с. Пустобаево начаты работы по восстановлению плотины, ведется подвоз грунта и бута.