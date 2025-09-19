Указ Президента Республики Казахстан Указы 19 сентября 2025 г. 5:18 115 О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Указ Президента Республики Казахстан О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Реорганизовать Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан путем его преобразования в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан с передачей функций и полномочий по инновационной деятельности в Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан. 2. Определить Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан правопреемниками прав и обязательств Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями. 3. Правительству Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: 1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций; 2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа. 4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующее изменение: в пункте 1 строку «Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан» изложить в следующей редакции: «Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан». 5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. 6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 18 сентября 2025 года № 997