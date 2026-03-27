ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За выдающиеся достижения в альпинизме, а также большой вклад в развитие спорта в стране и активное участие в общественной деятельности присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» Ильинскому Ерванду Тихоновичу.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 24 марта 2026 года

№ 1212