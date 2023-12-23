Уклоняющийся от уплаты налогов казахстанец экстрадирован из Камеруна

Кадр видео: Генпрокуратура РК

В субботу сотрудниками генеральной прокуратуры и Интерпола Казахстана при содействии МИД РК и почетного консула республики в Камеруне из этой африканской страны экстрадирован гражданин Казахстана, сообщает главный надзорный орган республики.

"Он подозревается в том, что в 2017-2019 годах путем использования фиктивных счет-фактур уклонился от уплаты налогов на сумму более 720 млн тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

В июне этого года он был задержан на территории Камеруна, в связи с чем генеральной прокуратурой был направлен запрос о его экстрадиции, который камерунской стороной удовлетворен, несмотря на отсутствие договора о выдаче между государствами.