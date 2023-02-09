Укреплять и развивать связи

Заместитель министра иност­ранных дел РК Канат Тумыш встретился с послами и временными поверенными в делах арабских государств в нашей стране.

В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействие в многостороннем формате.

Участники встречи отметили, что в настоящее время между Казахстаном и арабскими странами налажен доверительный и открытый диалог на всех уровнях, а это является гарантом для дальнейшего расширения сотрудничества в различных сферах.

Стороны выразили уверенность, что в предстоящие годы общими усилиями партнерство Казахстана с арабским миром поднимется на качественно новый уровень, отмечается в сообщении Министерства иностранных дел.

Канат Тумыш выразил признательность дипломатам за неизменную поддержку и постоянную готовность к развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах. Он также подтвердил намерение оказать всяческое содействие в работе посольств арабских государств по укреплению отношений между нашими странами.

Дипломаты также обсудили текущее положение на Ближнем Востоке и отметили необходимость сохранения политической стабильности в этом важном регионе.