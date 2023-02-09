Каждый раз, своевременно рассчитываясь за коммунальные услуги, мы надеемся, что если платим за то же отопление, то в квартирах действительно будет тепло. Иначе за что же тогда выкладываем свои кровные?
Каждая четвертая стройка в Западно-Казахстанской области, ведущаяся в рамках госзакупок, в прошлом году не была завершена вовремя
Казахстанский силач Закир Найманбаев может запросто поднять машину без домкрата, передвинуть ее голыми руками или потянуть за собой 55-тонный вагон, а однажды он 210 раз присел с бараном на плечах…
История Алаш Орды – это история казахской интеллигенции, которая сыграла неоценимую роль в судьбе страны. Имена ее деятелей известны. Но нельзя не вспомнить тех, кто предвосхитил это движение и стоял у его истоков. Один из таких людей – Серали Лапин
История о Сыганаке
Готовимся к мировым турнирам
Ряд населенных пунктов региона оказался под угрозой подтопления талыми водами
По предварительному прогнозу Западно-Казахстанская область входит в число регионов повышенной паводковой опасности
Снегопад парализовал Атырау
Таланты – на сцену!
Вылетели без промедления
Сеял ненависть – получил срок
Трагедия на дороге
Человек слова и реальных дел
Долги – на торги
Движение на Восток
Гонки на Копе
С соблюдением всех норм
Укреплять и развивать связи
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
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Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
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Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
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Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
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На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
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Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламента, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграничены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Еще раз о кино
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"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию