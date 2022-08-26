Укреплять продовольственную безопасность в Казахстане следует комплексно: эксперт

Вопросы продовольственной безопасности регламентируются только Законом РК «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий», причем Министерство сельского хозяйства РК является уполномоченным органом по реализации положений данного закона. Также постановлением Правительства РК от 31 марта 2022 года № 178 утвержден План обеспечения продовольственной безопасности РК на 2022–2024 годы.

– В последние несколько лет острота проблемы возросла многократно. В нынешней ситуации необходимо предпринять срочные и целенаправленные действия, – отмечает эксперт.

Обеспечение продовольственной безопасности как никогда сегодня волнует нашу страну. Правительство пытается решить проблему, но предпринимаемые им конкретные действия порой не дают желаемого результата.

Оба документа в основном затрагивают вопросы развития только сельского хозяйства и увеличения объемов агропроизводства, но не охватывают многие вопросы обеспечения комплекс­ной продовольственной безопас­ности. И по мнению Бакытжана Арыс­танбека, они не включают анализ продовольственной безопасности, ценообразование, долгосрочное обеспечение населения продовольствием для полноценного питания и здорового образа жизни. Без должного внимания пока остаются своевременное выявление, оценка, прогнозирование и упреждение внут­ренних и внешних угроз продовольственной безопасности, достижение высокого уровня физической и экономической доступности безопасных и качественных пищевых продуктов, формирование культуры питания населения и другие важные вопросы.

К тому же в Казахстане до сих пор отсутствует специальный уполномоченный орган при Правительстве, который бы целенаправленно координировал все вопросы продовольственной безопаснос­ти, формировал и осуществлял бы государственную политику в этой области. Тогда как в ведущих странах мира, в том числе и в странах СНГ и Цент­ральной Азии, уже имеются национальные комиссии и комитеты по продовольственной безопасности.

– При рассмотрении проблем продовольственной безопаснос­ти, на мой взгляд, необходимо учитывать растущую меж­дународную конкуренцию за влияние на рынки продовольствия между ведущими мировыми транснациональными компания­ми в лице американо-европейских консорциумов и глобальные амбиции наших крупных соседей и некоторых азиатских стран. Так, крупнейшие мировые игроки, используя большой спрос на продовольствие от импортозависимых стран, налаживают долгосрочное торгово-инвестиционное сотрудничество в сфере сельского хозяйства и обеспечивают стабильные каналы поставок предсказуемых объемов сельхозпродукции, опираясь на солидную трансграничную транспортно-логистическую инфраструктуру, – пояснил Бакытжан Арыстанбек. – Страны-производители, не имея прямых торговых отношений, уязвимы в плане спекуляции и вынуждены платить за посредничество. Поэтому необходимо устанавливать прямые контакты со странами – импортерами продовольствия и бизнес-структурами государств, обеспечивающих логистику, привлекать иностранные инвестиции, в том числе исламские. Это непросто: ведь вся эта деятельность требует координации усилий нескольких ведомств и нацио­нальных компаний.

Перебои с поставками

По мнению эксперта, в настоя­щее время все мы наблюдаем серь­езные системные проблемы в стране, связанные с комплекс­ной продовольственной безопасностью. Так, например, во время пандемии коронавируса были приняты решения по ограничению экспорта некоторых видов овощей. Тогда фермеры возмутились, заявив о возможных потерях до 25 млрд тенге из-за запрета на вывоз казахстанского картофеля. Его запасы в больших объемах могли испортиться, принеся картофелеводам колоссальные убытки.

– Любые ограничения экспорта сельхозпродукции имеют больше краткосрочный эффект в плане снижения цен, однако создают условия для их резкого скачка в будущем, – отмечает Бакытжан Арыстанбек.

Другой пример случился летом 2021 года, когда из-за сильной засухи, неэффективной ведомственной координации и прогнозирования погодных условий прои­зошел массовый падеж скота.

Фермеры, потерявшие домашнюю живность, призывали Правительство объявить режим чрезвычайной ситуации и оказать реальную помощь пострадавшим.

В нынешнем году заместителям акимов областей были сделаны выговоры, им угрожали увольнением, если те не справятся с ростом цен на продукты питания в регионах.

В последние месяцы наблюдалась социальная напряженность из-за дефицита сахара, перебои с поставками которого в Казахстане начались практически сразу же после вступления в силу временного (до 31 августа) запрета на его экспорт из России, что также высветило системные пробелы не только в сахарной отрасли, но и в сфере продовольственной безопасности республики.

За отсутствие прогнозирования и сбои в поставках также были сделаны выговоры ряду высокопоставленных чиновников.

– При этом наши чиновники не договаривают, что проблемы с ростом цен на продукты питания выходят за рамки компетенции одного ведомства – Министерства сельского хозяйства – и тем более местных властей. Цены на продукты питания и в целом вся конъюнктура ценообразования формируются и устанавливаются под влиянием ряда ключевых факторов, которые никто почему-то не учитывает. На ценник влияют ситуация с собственным производством, объемы внешней торговли и состояние внутренней логистики, другие социальные, экономические и политические аспекты.

Изменения на мировом и регио­нальных рынках сельхозпродукции на фоне пандемии или политических конфликтов тоже влияют на ценовую конъюнктуру внутри страны, оказывая давление на общественные настроения в случае резкого роста цен, – продолжает Бакытжан Арыстанбек. – Поэтому для прогнозирования и моделирования обеспечения национальной продовольственной безопасности и управления агропромышленным сектором назрела необходимость в проведении системного комплексного мониторинга внешних и внутренних агропродовольственных рынков и трендов их развития в рамках создания национального межведомственного органа.

– В 2020 году Исламская организация по продовольственной безопасности впервые официально подняла данный вопрос на уровень соответствующего министерства. Мы предложили сформировать межведомственную комиссию по продбезопас­ности (с участием ведущих международных экспертов ИОПБ и FАО), однако воз и ныне там, – констатировал эксперт.

Хлеб и соль в каждый дом

Несмотря на всемерные усилия по борьбе с голодом и недоеданием, согласно ЦУР ООН № 2, и включение вопросов продовольственной безопасности как одних из наиважнейших в повестку дня абсолютно всех совещаний регио­нального и глобального уровней, проблема продолжает представлять большую угрозу для устойчивости и стабильнос­ти всех стран. Так, по данным ООН, число людей, страдающих от голода во всем мире, выросло до 828 млн в 2021 году, увеличившись примерно на 46 млн по сравнению с 2020-м.

В прошлом году почти 924 млн человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия, что на 207 млн больше, чем было два год назад. Отчет ООН 2022 года содержит новые доказательства того, что мир все дальше отдаляется от своей цели по ликвидации голода и недоедания во всех его формах к 2030 году.

По оценкам FАО, военный конф­ликт в Украине усугубил и без того сложную ситуацию и может привести к увеличению чис­ла хронически недоедающих в 2022 году на 13 млн человек, а в 2023-м – на 17 млн, а также грозит обернуться продовольственной катастрофой.

– Полагаясь на эти данные, ряд взаимосвязанных государственных структур должен решать совместно главную задачу продовольственной системы, заключаю­щуюся в организации производства и обеспечения доступности достаточного количества питательных и безопасных продуктов питания на основании устойчивого и благоприятного отношения к окружающей среде. Такой комплексный механизм должен охватывать разработку и реализацию межотраслевой продовольственной политики, цепочек поставок продовольствия, устойчивых к внешним потрясениям, пот­ребления адекватных продуктов питания всеми членами общества, а также создание координирующего органа на правительственном уровне, осуществляющего мониторинг и оценку достигнутого прог­ресса, – подчеркивает Бакытжан Арыстанбек.

Тем более в мире есть опыт надлежащего управления продовольственной безопасностью. Некоторые страны – члены ОИС продемонстрировали существенное улучшение в решении вышеуказанных проблем, и у них есть чему поучиться. К примеру, у крайне густонаселенной Бангладеш с населением более 165 млн человек, расположившейся на небольшой территории.

Здесь улучшилась самообеспеченность основными продуктами питания, особенно рисом – основной аграрной культурой для Бангладеш. За последние 30 лет его производство утроилось, что даже позволило начать его экспорт в соседние страны.

Правительство Бангладеш приняло меры по расширению по всей республике складских помещений для зерновых и скоропортящихся продуктов, особенно фруктов и овощей. Таким образом, благодаря мудрой и взвешенной политике в области продбезопасности и проводимым реформам здесь не только обеспечивают доступное и полноценное питание, но и из бывшего тотального пищевого импортера превратились в страну, активно развивающую экспорт, причем по ряду продуктов (рис, морепродукты, куриные яйца) добились ведущих мировых позиций.

Другой пример грамотного управления продовольственной безопасностью в рамках стран ОИС – опыт ОАЭ. Более 41 тыс. тонн продуктов питания ввозится сюда ежедневно, причем из различных стран – Индии, Бразилии, Канады, США, Саудовской Аравии, Австралии и Пакистана.

– Из-за ограниченных пахотных земель, водных ресурсов и сильной зависимости от импорта продовольствия комплексная продовольственная безопасность стала ключевым приоритетом для Эмиратов. Несмотря на текущий 80-процентный пищевой импорт, ОАЭ в настоящее время считается страной, успешно обеспечивающей свою продовольственную безопасность, – отмечает Бакыт­жан Арыстанбек.

ОАЭ расширяют инвестиции в сельское хозяйство в других странах, в которых выращиваются стратегические продовольственные продукты – пшеница, рис, овощи и фрукты. В 2021 году в рамках инициативы «Рука об руку» FAO и ОАЭ подписали соглашение о стратегическом финансировании проекта в Зимбабве «Рука об руку Зимбабве и мелких землевладельцев, восстановление и вовлечение садоводов», чтобы сократить бедность и голод среди мелких фермеров за счет эффективного участия в рынке продовольствия.

ОАЭ являются первой страной в мире, которая назначила государственного министра по продовольственной и водной безопасности для рационализации усилий по обеспечению Эмиратов достаточным, безопас­ным, доступным и калорийным питанием.

ОАЭ разработали комплексную национальную стратегию продовольственной безопасности, намереваясь к 2051 году занять первое место в Глобальном индексе продовольственной безопасности.

Как резюмирует Бакытжан Арыс­танбек, опыт этих и других стран ОИС следует изучать и применять Казахстану для поддержки сельского хозяйства и укрепления продовольственной безопасности.