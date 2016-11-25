​Укреплять связи

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Сергей ГОРБУНОВ

Диппредставительство намерено налаживать контакты регио­на с Литвой во всех сферах. По словам Витаутаса Наудужаса, за 25 лет независимости Казахстан добился больших успехов. «Дружба между народами начинается там, где возникают идеи, инновации и интересы. За период независимости в Казахстане проделана огромная работа. Его суверенитет важен не только для страны, но и для всего мира. Заверяем, что отношения между нашими странами будут и дальше эффективно развиваться», – подчеркнул В. Наудужас.

Аким Павлодара Нуржан Ашимбетов также выразил готовность к активному сотрудничеству, отметив, что открытие почетного консульства даст импульс развитию двусторонних отношений. Важным итогом визита стало назначение почетного консула Литвы в Павлодарской области. Им стала председатель региональных советов предпринимателей области, а также деловых женщин Райхангуль Сатабаева. 

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