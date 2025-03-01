Укреплять веру в добро

Общество
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Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с наступ­лением священного месяца Рамазан!

фото предоставлено Муфтиятом

Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто был до вас, чтобы стали вы богобоязненными!» (сура «аль-Бакара», 183-й аят). Согласно шариа­ту, каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и находящемуся в здравом уме, предписано соблюдать пост в месяц Рамазан. Путешественники, больные люди, а также беременные или кормящие женщины могут отложить соблюдение поста на более позднее время.

Рамазан – благословенный месяц, когда изливается милость Аллаха, широко открываются врата рая, предоставляется возможность укрепить веру. Тому, кто терпит голод и жажду, искренне стремясь к довольству Аллаха, будет даровано щедрое вознаграждение в соответствии с его намерением и усердием. Всевышний Аллах говорит в священном хадисе: «Постящийся отказался от еды и питья ради Меня. Пост – это поклонение между Мной и Моим рабом. И только Я могу измерить и даровать награду за него. Запах изо рта пос­тящегося, возникший от голода и жажды, для Меня лучше, чем мускус».

Пост – это не просто воздержание от еды и питья в течение дня. Пост – это пища для души, исцеление для тела. Рамазан – это великая школа терпения для мусульман, а награда для терпеливых – рай.

Те, кто не может соблюдать пост по состоянию здоровья или ввиду преклонного возраста, могут получить милость Аллаха, если накормят постящихся во время разговения. Наш Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Всевышний Аллах записывает награду тому, кто оказал помощь хотя бы одним фиником или даже глотком воды...»

В этой связи призываю всех соотечественников внести свой вклад в благотворительные мероприятия, организуемые Духовным управлением мусульман Казахстана в этот священный месяц. Призываю предпринимателей снизить цены на социально значимые продукты питания. Предложение меню ифтара в местах общественного питания по доступным для населения ценам также является одним из богоугодных дел.

Пусть благословенным будет месяц милости Рамазан! Пусть будут приняты наши молитвы и пожелания! Пусть Всевышний Аллах дарует благополучие нашим семьям, пусть наша независимость будет прочной, а величие нашего государства всегда будет на высоте! Аминь!

С благопожеланиями, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы

#Рамазан #верховный муфтий #поздравления

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