– Шайх-Хасан Сатаркулович, как бы Вы охарактеризовали значение участия Казахстана в миротворческих миссиях?

– На современном этапе международных отношений участие в миротворчестве приобретает особую значимость. Президент РК – Верховный главнокомандую­щий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев отмечал: «Казахстан вошел в число государств, имеющих полноценный миротворческий контингент. Мы одна из стран в Центральной Азии, имеющая большой опыт в этой области. За короткий срок была проведена качественная работа по обучению бойцов и оснащению их снаряжением, соответствующим международным стандартам. Это показатель готовности, говорящий о том, что армия Казахстана способна выполнять самые сложные задачи».

Включение миротворчества в число ключевых направлений оборонной политики Казахстана отражает не только стремление к укреплению международной безопасности, но и осознанную ответственность за общее будущее. Для Казахстана участие в миротворческих операциях – не просто военное присутствие за пределами страны, а реализация внешнеполитической философии, основанной на принципах мира, диалога и уважения к международному праву.

Миссии под эгидой ООН способствуют не только выполнению гуманитарных задач, но и комплексному развитию профессионального потенциала военнослужащих. Основной стратегической целью является получение практического опыта участия в операциях, повышение уровня подготовки казахстанских военнослужащих, их адаптация к действиям в многонациональной среде в нестандартных условиях, работа в зонах нестабильности. Все это формирует у миротворцев ценные компетенции, укреп­ляет их личную устойчивость и оперативную готовность.

– Казахстан стал единственной страной СНГ, получившей самостоятельный мандат ООН на выполнение миротворческой миссии. Какие шаги позволили этого достичь?

– Это стало знаковым событием, подтвердившим высокий уровень доверия со стороны международных партнеров. Казахстан – первая и пока единственная страна СНГ, получившая такой статус. Это решение стало логическим результатом многолетней системной работы по развитию нормативной базы, усилению подготовки военнослужащих, а также активного диалога с профильными структурами ООН.

Ключевую роль в этом процессе сыграло создание Центра миротворческих операций в городе Алматы, который стал институциональной основой подготовки казахстанских военных к службе за рубежом. Центр обеспечивает всестороннее обучение, включая правовую, гуманитарную, языковую и психологическую подготовку, а также формирует устойчивую кадровую основу для участия в миссиях самой высокой сложности.

– С марта прошлого года казахстанский контингент несет службу на Голанских высотах. Как военнослужащие справляются с задачами?

– Март 2024 года стал переломным моментом в истории казахстанского миротворчества: впервые в зону конфликта был направлен национальный контингент, полностью сформированный и подготовленный внутри страны.

Казахстанские военнослужащие приступили к выполнению задач в составе миссии UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force) на Голанских высотах – в регионе, где сохраняется высокая напряженность и где работа миротворцев требует максимальной сосредоточенности и профессиональной выучки. Седьмого мая 2024 года в зоне ответственности прошла церемония официального поднятия Государственного флага Казахстана – символа суверенного вклада нашей страны в общее дело мира и стабильности.

Военнослужащие Казахстана с честью справляются с поставленными задачами, демонстрируя дисциплину, выдержку и высокий уровень профессиональной подготовки. Их деятельность получает положительные оценки со стороны Секретариата ООН, а также командования миссии – это важный индикатор того, что Казахстан уверенно интегрировался в глобальную миротворчес­кую систему.

Ротация личного состава, прошедшая в апреле 2025 года, также продемонстрировала зрелость и техническую готовность казахстанских Вооруженных сил. В связи с непростой ситуацией в сфере безопасности в миссии использование гражданской авиации для этих целей было затруднительно. Поэтому переброска была выполнена с использованием не зафрахтованного ООН воздушного судна, как обычно, а военно-транспортного самолета A400M Военно-воздушных сил СВО ВС РК, что обеспечило полную автономность логистики, мобильность операций и слаженность действий всех под­разделений.

Благодаря такому подходу ВВС Казахстана получили первый ценный опыт использования самолета на длинные расстояния. При этом в бюджет страны пос­тупит денежная компенсация от ООН за проведенную ротацию.

– Какой ценный опыт удалось накопить за время миротворчества?

– С 2014 года в миротворческих миссиях ООН приняли участие свыше 900 казахстанских военнослужащих. Они были задействованы в шести операциях: в Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре, Центральноафриканской Респуб­лике, Демократической Респуб­лике Конго, Мали и Ливане. В каждой из них военнослужащие выполняли ответственные функ­ции – от военных наблюдателей до штабных офицеров и специалистов по взаимодействию с гражданскими структурами.

Особенно сложными стали миссии в Центральноафриканской Рес­публике, Мали и Демократичес­кой Республике Конго – регионах с высокой степенью нестабильнос­ти, слабостью государственных институтов и угрозами безопаснос­ти. Тем не менее казахстанские военнослужащие подтвердили свою профессиональную состоятельность, действуя эффективно, выверенно и в полном соответствии с мандатом ООН.

– Как сегодня организована подготовка миротворцев?

– Формирование миротворчес­кого потенциала невозможно без комплексной подготовки. Центр миротворческих операций в Алматы стал ядром данной работы. Отбор кандидатов проходит по строгим критериям – это физическая подготовка, знание языков, морально-психологическая устойчивость, опыт службы.

После отбора военнослужащие проходят многоуровневую прог­рамму обучения, охватываю­щую стандарты ООН, международное гуманитарное право, особеннос­ти межкультурной коммуникации и правила безопасного взаимодействия с местным населением.

Большое внимание уделяется психологической готовности. В условиях продолжительной изоляции, повышенной ответственности и сложной обстановки устойчивость к стрессу становится ключевым фактором успешного выполнения задач. Центр обеспечивает полное сопровож­дение военнослужащих – до, во время и после миссии, включая адаптационные программы по возвращении на родину.

Участие в международных миссиях напрямую влияет на повышение общего уровня бое­готовности армии. Военнослужащие приобретают реальный опыт взаимодействия в международных коалициях, осваивают передовые методы командования и управления, совершенствуют языковые навыки, участвуют в совместных учениях и штабных тренировках. Эти знания и умения становятся частью коллективного опыта армии, способствуют модернизации подходов к боевой подготовке и укрепляют имидж Вооруженных сил как профессиональной, мобильной и современной структуры.

– Каковы перспективы расширения участия Казахстана в миротворческих миссиях?

– В приоритете – участие в новых миссиях ООН в регионах Африки и Ближнего Востока. Однако акцент будет сделан на качестве подготовки, безопаснос­ти личного состава и соблюдении международных стандартов.

С 29 по 31 мая 2025 года на базе Центра миротворческих операций в Алматы пройдет второе заседание регионального круг­лого стола, в котором примут участие делегации Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Республики Корея, а также представители ООН, ОБСЕ и Международного Красного Крес­та. Центральная тема – развитие регионального потенциала в подготовке миротворческих подразделений, обмен опытом и выработка совместных подходов к обучению.

Миротворческая деятельность Республики Казахстан – это не просто отражение оборонной стратегии, но и воплощение внешнеполитических принципов мира, ответственности и конструктивного участия. Наша страна демонстрирует, что даже при сложной международной обстановке может оказывать весомое влияние на глобальную безопасность – при условии сис­темной работы, политической воли и высокого уровня подготовки.

Казахстан уверенно укрепляет позиции как надежный участник архитектуры ООН в сфере мира и безопасности. Это путь, требующий зрелости, решимости и постоянного самосовершенствования. И республика с честью идет по этому пути.