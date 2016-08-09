​Укрепляя дружбу

фото Юрия БЕККЕРА

Фестиваль, организованный Генеральным консульством США в Алматы совместно с акиматом города, вылился в большой праздник, который три дня знакомил алматинцев и гостей южного мегаполиса с культурой и традициями Соединенных Штатов Америки. Мероприятие открыл Джордж Крол, отметивший, что за 25 лет независимости казах­станцы сделали и делают очень многое для настоящего и будущего страны. Государство стало полноправным членом международного сообщества. Вхождение Казахстана в число непостоянных членов Совбеза ООН – еще одно историческое событие.

– Казахстан – это страна, которая находится в центре Азии, это перекресток культур, это перекресток истории. Я горжусь тем, что являюсь представителем Соединенных Штатов Америки именно в Казахстане, – сказал Джордж Крол. – Больше всего здесь мне нравятся люди. Казахстанцы – представители разных национальностей – стали единым, сплоченным народом. Люди очень талантливые, трудолюбивые и гостеприимные. Чувствую себя здесь как дома. И нам приятно, что 25-летние отношений между США и Казахстаном посольство отмечает таким замечательным фестивалем, собравшим тысячи казахстанцев и их американских друзей.

– Казахстан является крупнейшим партнером США в Центральной Азии, – поздравляя участников и гостей фестиваля, подчеркнул заместитель акима Алматы Арман Крыкбаев. – Наша страна занимает первое место в регионе по числу студентов, обучающихся в США.

На сценических площадках Центрального парка, где проходил фестиваль, выступали американские и казахстанские музыканты. Многие выступления были совместными, что публика воспринимала особенно тепло. Так, джазовый певец Чарльз Тернер III пел под музыкальное сопровождение алматинского джаз-квартета под управлением Алексея Черемизова.

Участником USKZ Fest стала известная группа рок-виолончелистов США Break of Reality. Музыканты играют классику, рок-баллады, саундтреки к кинолентам, они порадовали гостей фестиваля разнообразным репертуаром. Группа аккомпанировала Галымжану Молданазару, который поет и сочиняет в необычном для казахстанской эстрады жанре – электропоп и синт-фанк, исполнила его композиции. Примечательно, что Галымжан снял клип с Break of Reality на свою песню «Ақпен бiрге», и музыканты вместе выступили на одной из нью-йоркских площадок.

Игрой на крохотной гавайской гитаре – укулеле – порадовала Грейс Гаррет. Эта молодая американка изучала русский язык в КазНУ им. Аль-Фараби и вела видеоблог о своем пребывании в Казахстане. Грейс приняла участие в акции консульства США в Алматы «Угости американца бешбармаком». Девушка отменно научилась готовить это основное блюдо казахской национальной кухни и, вернувшись домой в штат Орегон, приготовила бешбармак своим друзьям, о чем также рассказала в видеоблоге. Фото даже попало на страницы консульства США в Facebook. Запомнилось и выступление лауреата международных конкурсов Нургуль Нусипжановой – одной из немногих казахстанских пианисток, игравшей в Карнеги-холл в Нью-Йорке.

В рамках насыщенной программы фестиваля также проходили конкурс среди его американских гостей на знание казахского языка, фотовыставка «Портреты казахстанцев, обучившихся в США», показ новых коллекций отечественных дизайнеров, лекции, мастер-классы и другие мероприятия.