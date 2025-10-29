Укрепляя экономические связи

Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Вчера в Шымкенте начал работу III Казахстанско-афганский бизнес-форум, ставший важной площадкой для укрепления экономического партнерства между двумя странами. Предприниматели, представители государственных структур и отраслевых ассоциаций обсудили перс­пективы взаимодействия в торговле, сельском хозяйстве, промышленности и энергетике.

фото автора

Официальное открытие форума сопровождалось выставкой «Афганские товары», где были представлены лучшие образцы национальной продукции – от традиционных ковров и ювелирных изделий до продуктов питания, текстиля и строительных материалов.

Со вступительным словом к участникам бизнес-форума обратился замес­титель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин. По словам спикера, Казахстан рассматривает Афганистан как важного и неотъемлемого партнера в регионе Южной и Центральной Азии.

– Мы благодарим руководство Афганистана за участие в нашем форуме и содействие в развитии двустороннего сотрудничества, – подчеркнул Серик Жумангарин. – Казахстан желает афганскому народу мира и процветания. Несмотря на общемировые кризисы, наши торгово-экономические связи продолжают динамично развиваться.

По словам вице-премьера, в этом году масштабы выставки и форума значительно возросли: в Шымкент прибыли более полутора сотни представителей афганского бизнес-сообщества. Это свидетельствует о растущем интересе предпринимателей к расширению торговли и созданию совместных проектов. По итогам прошлого года объем взаимного торгового оборота между Казахстаном и Афганистаном составил 545,2 млн долларов.

В 2025-м по сравнению с показателями восьми месяцев 2024 года отмечается рост казахстанского экспорта. Поставки пшеницы увеличились в 2,9 раза, подсолнечного масла – в 3,1 раза, нефте­продуктов и грузовых автомобилей – на 100%.

Эти цифры отражают устойчивую динамику развития сотрудничества, прежде всего в агропромышленной сфере. Казахстан традиционно занимает ведущие позиции по поставкам зерна и муки в Афганистан.

Особый интерес участников вызвали деловые переговоры в формате B2B, где предприниматели обеих стран смог­ли обсудить возможности прямых контрактов.

Руководитель компании «Хамиди Энерджи» Хамиди Забибуллах, участ­вующий в форуме уже третий раз, рассказал о планах по строительству в Шымкенте завода по изготовлению растительного масла совместно с казахстанскими партнерами.

– С каждым годом сотрудничество между нашими странами укрепляется. Форум помогает находить новых надеж­ных партнеров, – считает афганский бизнесмен.

Афганистан сегодня входит в тройку крупнейших импортеров зерна из Казахстана. Только через направление «Хайратон» ежемесячно отгружается не менее 100 тыс. тонн зерна, поставки идут также через пограничные пункты «Тургуни» и «Болашак».

III Казахстанско-афганский бизнес-форум продемонстрировал тот факт, что, несмотря на сложные глобальные вызовы, Казахстан и Афганистан продолжают строить диалог, основанный на взаимовыгодном партнерстве, доверии и стремлении к стабильному развитию региона. По итогам мероприятия ожидается подписание ряда соглашений между бизнес-структурами двух стран.

#сотрудничество #Шымкент #Казахстанско-афганский форум

