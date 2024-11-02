Укрепляя межкультурный диалог

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Павел Ильин

Значение документального наследия обсудили архивисты на международной конференции в Париже

фото предоставлено организаторами

В штаб-квартире ЮНЕСКО прошли два масштабных мероприятия, объединивших специалистов со всего мира: международная конференция «На перекрестке международного взаимопонимания и сотрудничества», в ходе которой обсуж­дались вопросы выполнения программы «Память мира», и IV глобальный политический форум «От политики к практике».

Двухдневная конференция стала площадкой для обмена мнениями по эффективному использованию документального наследия как средства для налаживания социального диалога и взаимодействия во время кризисов, улучшения международного взаимопонимания и сотрудничества.

В ходе панельных дискуссий на тему «Документальное наследие для межкультурного диалога: на пути к политической взаимо­связи» перед делегатами конференции выступила директор Архива Президента РК Алия Мустафина. Она рассказала об опыте проведения Конгресса архивистов – одного из главных проектов, инициированных Архивом Президента в 2022 году. В начале октября текущего года в Алматы состоялся II конгресс, в котором приняли участие 200 специалистов сферы, ученых и руководителей архивных администраций из 20 стран. На конгрессе, призванном подчерк­нуть роль институтов документального наследия в устойчивом развитии общества, состоялся конструктивный диалог профессионального сообщества по актуальным вопросам, предложены инновационные идеи цифровой трансформации архивного дела и рассмотрены лучшие мировые практики.

Делегаты конференции в Париже обсудили опыт стран по привлечению молодежи к участию в сохранении документального наследия. Особый интерес участников вызвал презентованный Алией Мустафиной опыт Архива Президента РК по реализации молодежных проектов, в числе которых Летняя школа молодых архивистов, конкурс школьных учебно-исследовательских работ «История моей семьи в архивных документах», олимпиады по архивоведению и хакатон «Archive Hack: Умный архив».

Также в рамках сессий были затронуты вопросы влияния техногенных и стихийных бедствий на документальное наследие, в том числе проблемы защиты документального и культурного наследия в зонах военных конфликтов, роль международных неправительственных и межправительственных организаций в содействии по использованию документального наследия для исследований, образования и межкультурного диалога. Отдельная сессия конференции была посвящена роли глобального влияния Арабского региона и его документального наследия на межкультурный диалог. На сессии, посвященной цифровым платформам, в качестве примера использования современных технологий международному сообществу привели виртуальную выставку «Общее наследие Шелкового пути». Напомним, данная выставка была создана благодаря сотрудничеству регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы, национальных музеев Центральной Азии и платформы Google Arts & Culture.

#архив #ЮНЕСКО #Париж #конференция

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