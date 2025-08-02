В Казахстане зарегистрировано более 25 тыс. объектов историко-культурного наследия. В перечень памятников истории и культуры рес­публиканского значения включено 265 объектов, около 12 тыс. имеют статус памятников местного значения. В Списке всемирного наследия ЮНЕСКО значатся 10 объектов культурного наследия страны.

В 2025 году МКИ внесло в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО две новые номинации. Первая – индивидуальная номинация «Скальные мечети полуострова Мангистау», включающая пять подземных мечетей: Бекет-ата, Караман-ата, Шопан-ата, Шакпак-ата и Султан-эпе. Вторая – транснациональная номинация «Шелковый путь: Фергана – Сырдарьинский коридор», разработанная совместно с Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном, включающая шесть городищ: Отырар, Сауран, Ясы, Сыганак, Жанкент и памятники Жетыасарского оазиса.

Параллельно ведется подготовка серии транснациональных номинаций «Шелковый путь: Каспийско-Волжский коридор» совместно с Азербайджаном, Туркменистаном, Ираном и Российской Федерацией.

В мае началась подготовка смешанной номинации культурного и природного наследия «Устюрт: природный ландшафт и охотничьи ловушки» с привлечением международных экспертов. В сентябре планируется подача номинационного досье в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает пресс-служба МКИ, в этом году в Репрезентативный список нематериального культурного наследия Казахстана включен обряд «беташар». Министерство подготовило и направило на оценку Межправительственному комитету ЮНЕСКО два новых элемента – «Салбурын» и «Эпос Алпамыс батыр». Продолжается совместная с узбекской стороной работа по номинациям «Искусство кесте-сюзанне» и «Тақия».

Документальное наследие Казахстана в международном реестре «Память мира» ЮНЕСКО представлено четырьмя коллекциями, среди которых рукописи Ходжи Ахмеда Ясауи, архивы международного антиядерного движения «Невада-Семей», документы «Архивные фонды Аральского моря» и рукопись «Хандар шежереcі».

Министерством разработан проект Комплексного плана по сохранению материального и нематериального наследия, который проходит согласование с государственными и местными исполнительными органами. Ведется работа по внесению поправок в законодательство, направленных на предотвращение незаконных археологических работ и обеспечение сохранности культурного наследия.

Важным направлением является создание национальной цифровой базы данных по объектам культурного наследия с применением алгоритмов искусственного интеллекта.

В целях цифровизации сферы культуры прорабатывается вопрос внедрения электронного билетирования на историко-культурных объектах – городище Отырар, мавзолеях Ходжи Ахмеда Яссауи, Арыстан-баба, Карахана и Айша-Биби.