Теперь информация о курсах покупки и продажи иностранной валюты будет доступна исключительно внутри помещений обменных пунктов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане табло с курсами валют, которые ранее размещались на улицах, полностью исчезнут, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

По информации главного монетарного регулятора, теперь инфостенды с курсами покупки и продажи валюты будут находиться внутри обменного пункта или рядом с кассой.

Согласно постановлению НБ РК, размещать табло снаружи, в том числе на фасадах, крышах, уличных стендах запрещено, только если обменник не находится в бизнес-центре, на вокзале, в казино, аэропорту или на пограничном пункте.

Допускается размещение информации о курсе покупки-продажи наличной валюты за тенге на мониторе автоматизированного обменного пункта.

Кроме того, там должна быть информация со сведениями о территориальном филиале Нацбанка, контролирующем обменник, и о возможности направления жалобы, копия акта Нацбанка, ФИО кассира и другие данные.

Постановление вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его официального опубликования.