«Улыбающиеся» подсолнухи Талгата Оразаева

По образованию Талгат экономист, и ему прочили блестящую карьеру в банковской сфере. Но, получив диплом, юноша решил вернуться в родное село. Его старший брат основал крестьянское хозяйство «Раушан», и здесь нужен был специалист по финансовым вопросам.

Как говорится, дома и стены помогают. Талгату они помогли в прямом смысле. Сейчас он возглавляет крестьянское хозяйство и более двух десятков лет выращивает подсолнечник, пшеницу и кукурузу.

– Подсолнечник – одна из самых выгодных культур. Даже в неурожайный год небольшая прибыль будет обязательно, – говорит Талгат. – С пшеницей не так, с ней больше риска остаться без прибыли из-за засухи, нашествия насекомых-вредителей или потравы посевов домашним скотом.

Другой бы на месте Талгата и вовсе отказался от выращивания этой культуры, а он – нет. Ведь страну нужно обеспечивать хлебом, говорит. Ну а риск есть в любом деле. К тому же пшеница нужна для севооборота.

Совсем недавно Талгат Оразаев начал осваивать еще одну культуру – кукурузу, которую можно всегда сбыть по выгодной цене, ведь ее зерна – один из основных ингредиентов кормов для домашнего скота и птицы.

Во время своих поездок по обширным полям Бородулихинского района Талгат Оразаев убедился в полной безосновательности утверждений о том, что сельское хозяйство – дело невыгодное. Фермер в корне с этим не согласен.

Да, занимаясь сельским хозяйством, не получится просиживать в кресле уютного кабинета. Земле нужно много заботы, только тогда можно добиться хорошего урожая.

– Раньше во время посевной в поле работали восемь тракторов, а сейчас – две-три сеялки, и работу десяти человек могут выполнить двое, – говорит Талгат. – В Бородулихинском районе практичес­ки все крестьянские хозяйства оснащены по последнему слову техники. Современный комбайн напичкан электроникой, у механизатора в кабине даже кресло массажное имеется. Сегодня важно и выгодно использовать продвинутую технику и новые аграрные технологии.

Обновление техники – всегда в приоритете. К слову, парк сельскохозяйственных машин Талгата Оразаева впечатляет. Именно эти махины, одно колесо которых с мой рост, приходят на помощь современным фермерам.

В выращивании урожая многое зависит и от погоды. В области Абай резко континентальный климат, поэтому нередки сюрпризы в виде морозов ниже 40 градусов и жары за +40.

Но вернемся к подсолнечнику. Талгат буквально влюблен в эту культуру. Вы когда-нибудь видели улыбающийся подсолнух? А я видела, он улыбнулся при мне.

Ну а если серьезно, в области Абай сегодня самые большие посевные площади подсолнечника. Буквально два года назад львиную долю урожая продавали в Восточно-Казахстанскую область.

А после открытия в Семее современного маслоэкстракционного завода договор о сотрудничестве заключили с ним.

Чтобы из одной маленькой семечки вырастить большой улыбающийся подсолнух и, главное, качественный, Талгат продолжает учиться. Он постоян­но посещает семинары, Дни поля, изучает опыт казахстанских и зарубежных коллег. К примеру, побывал в Полтавской области, что в Украи­не, ознакомился с работой тамошних аграриев.

– Украинские коллеги на одно поле вносят по 300–400 килограммов удобрений. Мы пока до таких объемов не доросли, поэтому и урожаи у нас поменьше. Но тоже прилагаем усилия, чтобы достичь высоких и, что не менее важно, стабильных результатов, – говорит Талгат Оразаев. – На Полтавщине урожайность планируют... Например, с одного поля намечают собрать семян подсолнечника по 40 центнеров с гектара. Производят расчеты, сколько удобрений нужно на каждую тонну урожая, и до посева вносят необходимые объемы.

Но не только сельским хозяйством живет Талгат Оразаев. Он охотно помогает Новошульбинскому детскому дому. Ребятишки буквально тянутся к нему. Приобрел и установил бассейн. Вместе с главами других крестьянских хозяйств спонсирует строительство летнего лагеря.

Раньше воспитанникам приходилось преодолевать 600 километров, чтобы провести каникулы на природе, в летнем лагере Урджарского района. Теперь у ребят будет свое место отдыха.

Талгат Оразаев не остался в стороне, когда в области Абай бушевал лесной пожар. Здесь пригодился его квадрокоптер с режимом ночного видения и тепловизором. Дрон фермер использует для наблюдения за своими полями. В случае угрозы возникновения пожаров к нему нередко обращаются лесничие за содействием в обнаружении очагов возгорания.

Когда полыхнуло в Батпаевском лесничестве, тоже понадобилась помощь Талгата.

– С дрона наблюдали, куда пожар движется. Смот­рели, с какой стороны к нему удобнее подойти. Работали в ночное время. Вертолет днем ведет разведку, летное время заканчивается в 18.00. Может снова вылетать только в шесть-семь часов утра. В лесу тушить пожар без разведки сверху очень опасно. К пожару можешь на 100 метров подойти. Развернется ветер – и окажешься в огненном кольце… Если бы у лесных рабочих были дроны, может, и не случались бы трагедии, – говорит Талгат.

Двое суток напролет он поднимал свой дрон над лесом. А потом выяснилось, что у пожарных тоже есть свой квадрокоптер, только человек, ответственный за него, просто не умеет им пользоваться... Талгат взялся его обучить. Потом фермеры Бородулихинского района скинулись и приобрели еще три дрона.

Талгат обучил операторов и для них. После этого стало легче. Пожарные сами стали обнаруживать новые очаги возгорания. За вклад в тушение пожара Талгат Оразаев награжден медалью МЧС.

Вот так живет, трудится, помогает селу, обеспечивает продовольственную безопасность рес­публики человек, влюбленный в родную землю.