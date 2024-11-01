Умер автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков

Ему было 87 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Белорусский поэт и композитор, автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил председатель Белорусского союза композиторов Елену Атрашкевич, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Как отмечается, поэт-песенник был одним из самых известных белорусских эстрадных авторов на постсоветском пространстве. Он является автором более 300 песен для российских и белорусских исполнителей. Наиболее известные из них: «О добрых молодцах», «Наташка», «Жизнь», «Любовь уходит, не прощаясь», «Не гаснут костры», «О добрых молодцах», «Ах, эта ночь!», «Тройка», «Птицы», «Я сегодня жить хочу», «Где этот остров?», «Я поеду в Париж», «Безнадежный случай», «Небо».

Жуков был в дружеских отношениях с народным артистом России Юрием Антоновым. С ним работали Александр Буйнов, Лев Лещенко, Лариса Долина, Александр Солодуха, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, ВИА «Синяя птица», «Веселые ребята», «Поющие гитары».

Слушателям и зрителям хорошо знакомы гимны музыкальных фестивалей «Славянский базар», «Золотой шлягер», конкурса «Телевершина», автором которых также является Жуков.