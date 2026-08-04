Выставка Батимы Заурбековой пройдет в Алматы

Музыка
Айман Аманжолова
корреспондент

Национальный музей искусств Республики Казахстан им. Абылхана Кастеева объявляет о выставке «Нити наследия», приуроченной к 80-летию со дня рождения Батимы Заурбековой – казахстанской художницы, основоположницы национальной школы казахстанского гобелена. Выставка пройдет с 25 сентября по 8 ноября 2026 года и объединит более 80 произведений: гобеленов, живописи и графики – из собрания музея и семейного архива художницы, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Гобелен – тканый ковер-картина, где изображение создается не кистью, а нитью на ткацком станке. В Казахстане эта техника получила особое развитие во второй половине XX века, когда художники начали переосмысливать традицию ковроткачества и войлочного орнамента как основу для нового вида изобразительного искусства. Так родилась казахстанская школа гобелена — направление, соединившее народные мотивы, национальный орнамент и язык современной живописи. У истоков этой школы стояла Батима Заурбекова – одна из её ключевых фигур.

Батима Заурбекова – заслуженный деятель искусств Казахстана, лауреат Государственной премии Казахской ССР. Более полувека ее творчество определяло развитие казахстанского гобелена, соединяя традицию и современный художественный язык.

Выставка представляет творчество Батимы Заурбековой в контексте мировой культуры, раскрывая его основные линии в диалоге с народным искусством и живописными течениями модернизма.

Экспозиция «Нити Наследия» построена как путешествие через 3 зала: 

Маршрут начинается в зале постоянной коллекции музея – здесь выдающиеся образцы декоративно-прикладного искусства подчеркивают связь творчества Батимы Заурбековой с национальной художественной традицией. Массивные стены павильона отсылают к Мавзолею Ходжи Ахмеда Ясави – образу, часто встречающемуся в работах художницы. Одновременно павильон становится символом дома, убежища и святилища, раскрывая ключевые для творчества Заурбековой темы – единство человека и природы, сакральность материи и ремесла.

Во втором зале близкие по стилю работы объединены в несколько зон – каждая соответствует определенной линии в творчестве художницы. Открытая архитектура пространства дает зрителю свободу маршрута: произведения раскрываются с разных ракурсов и в разных сочетаниях, а музыка становится дополнительным культурным ключом для их восприятия.

Финальное пространство выставки раскрывает многогранный образ женщины. Композицию венчает подвешенный к потолку шанырак, вокруг которого расположены портреты казахских красавиц в национальных нарядах. Вместе они подчеркивают связь женского начала с идеей непрерывности жизни.

Здесь же можно посмотреть документальный фильм о художнице, увидеть архивные фотографии и попробовать поработать на учебном ткацком станке, познакомившись с нюансами процесса.

«Нити наследия» выходит за рамки традиционной ретроспективы — это попытка показать гобелен как живой, актуальный медиум, способный говорить со зрителем на языке искусства.

Выставка ориентирована на широкую аудиторию: от искусствоведов до дизайнеров, архитекторов и creative-сообществ, которое ищет в традициях не архив, а актуальный визуальный язык. 

Спустя десятилетия гобелены Батимы Заурбековой продолжают говорить со зрителем – о доме, памяти и преемственности поколений. Выставка «Нити наследия» – это встреча с прошлым, которое продолжает жить в настоящем.

 

 

#выставка #музей #гобелен

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