Умер депутат Мажилиса Сергей Дьяченко

После тяжелой и продолжительной болезни скончался депутат Мажилиса РК Сергей Дьяченко, передает Kazpravda.kz.
Об этом на пленарном заседании сообщил спикер нижней палаты Парламента Нурлан Нигматулин.
"С глубоким прискорбием должен сообщить, что сегодня, буквально час назад, после тяжелой продолжительной болезни скончался наш коллега – видный государственный и общественный деятель Республики Казахстан Сергей Александрович Дьяченко", – сказал он.
Как отметил Нигматулин, "будучи заместителем председателя Мажилиса Парламента РК III, IV и V созывов, возглавляя Акмолинскую область, работая в Ассамблее народа Казахстана, а также в своей партийной деятельности, все свои силы, знания и опыт Дьяченко всегда направлял на благо Казахстана".
"Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Александровича и разделяем всю горечь этой тяжелой утраты. Светлая память о замечательном человеке, истинном патриоте Казахстана, нашем друге, нашем коллеге навсегда останется в наших сердцах", – подчеркнул Нигматулин.
Депутаты почтили память усопшего минутой молчания.