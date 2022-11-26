Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

Владимир Макей ушел из жизни в 65 лет.

фото: katehon.com

Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает Kazpravda со ссылкой на Sputnik.

Эту информацию подтвердил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Несколько часов назад скоропостижно скончался. Ничего не предвещало. Еще вчера обсуждали планы на неделю. Большая потеря для всех нас", - сказал Глаз.

Владимиру Макею было 64 года. Пост министра иностранных дел республики он занимал с 20 августа 2012 года.

Причина смерти Макея пока неизвестна.

Последняя рабочая встреча Макея была накануне - с апостольским нунцием, архиепископом Анте Йозичем. Обсуждалось взаимодействие официального Минск со Святым престолом и положение Римско-католической церкви в Беларуси.