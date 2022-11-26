Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

Происшествия

Владимир Макей ушел из жизни в 65 лет. 

фото: katehon.com

Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает Kazpravda со ссылкой на Sputnik

Эту информацию подтвердил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Несколько часов назад скоропостижно скончался. Ничего не предвещало. Еще вчера обсуждали планы на неделю. Большая потеря для всех нас", - сказал Глаз.

Владимиру Макею было 64 года. Пост министра иностранных дел республики он занимал с 20 августа 2012 года.
Причина смерти Макея пока неизвестна.

Последняя рабочая встреча Макея была накануне - с апостольским нунцием, архиепископом Анте Йозичем. Обсуждалось взаимодействие официального Минск со Святым престолом и положение Римско-католической церкви в Беларуси.

Популярное

Все
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Спасший людей пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице
Десятки человек погибли, сотни пострадали при землетрясении в Индонезии
Акмолинец пришел в полицию, чтобы признаться в убийстве
Касым-Жомарт Токаев: Сегодня исторический день
На достоверный подсчет голосов на выборах президента Казахстана надеются наблюдатели
"Нужно принять закон" – Токаев о возврате незаконно вывезенных из Казахстана денег
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
5-летнего акмолинца связывали и морили голодом в многодетной семье: начато расследование
Подростки-автоворы попали на видео в Астане
Жигули Дайрабаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Видео
Токаев после объявления итогов еxit poll: Мы должны оправдать это доверие народа
Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах президента
Два ДТП на угнанных авто совершил 18-летний житель Аркалыка
Договор о демаркации госграницы подпишут Казахстан и Узбекистан
Выборы президента: итоги третьего exit poll озвучили в Казахстане
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Президентские выборы начались в Казахстане и за рубежом
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана

Читайте также

Происшествия
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спаса…
Происшествия
Спасти не успели: 10-летний сын с отцом погибли при пожаре …
Происшествия
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в …
Происшествия
Экстремисты организовали финпирамиду в Актюбинской области.…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]