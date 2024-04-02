Умершего до суда актюбинца признали виновным за двойное убийство

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Покончившему с собой виновному вынесли вердикт без назначения наказания

Фото: Kazpravda.kz

 

В Актюбинской области рассмотрено уголовное дело в отношении умершего, обвиняемого в совершении разбоя с незаконным проникновением в жилое помещение, убийстве двух лиц и покушении на убийство малолетней девочки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суды Актюбинской области. 

Судом установлено, что год назад в ночное время он в состоянии алкогольного опьянения проезжал на велосипеде мимо одного из домов, заметил открытую дверь балкона квартиры.

В квартире он не нашел деньги и ценности.

Когда от шороха проснулась хозяйка квартиры, он нанес ей множественные удары ножом по различным частям тела, затем и проснувшемуся от криков матери сыну. В результате полученных повреждений мать и сын скончались на месте.

В это время, спавшая в детской комнате малолетняя дочь проснувшись от хрипа и звуков, увидела лежащее окровавленное тело брата и стоящего рядом убийцу.

Последний увидев малолетнюю девочку, спросив о наличии дома еще кого-нибудь, стал душить ее двумя руками и нанес ножом множественные удары в область шеи, отчего девочка потеряла сознание.

Злоумышленник убедился, что она не подает признаков жизни и подумав, что девочка умерла, скрылся с места совершения преступления.

Сторона защиты просила прекратить производство по делу по реабилитирующим основаниям в связи с тем, что вина материалами дела не доказана, досудебное расследование проведено с нарушениями норм уголовно-процессуального законодательства.

Прокурор поддержал обвинение и просил суд умершего признать виновным, без назначения наказания.

«Вина доказана совокупностью исследованных в суде доказательств, в том числе признательными показаниями, проверкой и уточнением на месте, записями с камер уличного видеонаблюдения, анализом абонентского номера по базовой станции, экспертными исследованиями, показаниями малолетней выжившей девочки», – отметили в суде.

Приговором суда умерший признан виновным по вменяемым статьям без назначения наказания.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Судом также вынесено частное постановление в адрес начальника ДП и прокурора Актюбинской области за допущенные нарушения в ходе досудебного расследования.

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