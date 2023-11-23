Умному огонь – тепло, глупому – пожар

Как рассказал заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Нурсултан Ибрагимов, это делается для снижения риска отравлений угарным газом в частных домах, где есть печи, на каком бы виде топлива они ни работали. Люди с невысоким уровнем жизни не могут позволить себе приобретение и установку датчиков, эти приборы в их домах устанавливают за бюджетные средства. Начиная с 2019 года уже 7 250 семьям областной бюджет проплатил покупку и установку таких «сигналок».

– Благодаря приборам, установленным в прошлом отопительном сезоне, спасены жизни 11 человек, – рассказал Нурсултан Ибрагимов. – В ноябре текущего года в акимат области также отправлен бюджетный заказ на приобретение пяти тысяч датчиков обнаружения углекислого газа и двух с половиной тысяч – угарного газа.

Перед отопительным сезоном сотрудники ДЧС обследовали 35 000 дворов жилого сектора, провели 180 встреч с жителями, разъяснили требования по эксплуатации электрооборудования, газовых баллонов, обычных и газовых печей. В 452 жилых домах, кстати, выявлено 474 нарушения требований пожарной безопасности. За 10 месяцев текущего года в Кызылординской области произошло 387 пожаров. Большая половина из них – в жилом секторе. Чаще всего пожары случались из-за шалости детей, оставленных без присмотра, и пренебрежения техничес­ким состоянием бытовых печей.