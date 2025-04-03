Инновационную разработку – так называемый умный пешеходный переход, который способен не только распознать приближение человека к зебре и оповестить об этом водителей, но и напомнить самому пешеходу о необходимости соблюдать меры безопаснос­ти, – представили в Семее.

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Похожие решения уже сущест­вуют в других городах и странах, однако полных аналогов семейская разработка не имеет. По словам Аркадия Русинова, одного из разработчиков, они создали архитектуру системы самостоятельно, тщательно изучив опыт и недостатки других подобных технологий.

– Около двух лет назад мы озадачились вопросом безо­пасности на дорогах. Было много случаев, когда пешехода сбивала машина со второго ряда, водитель его не видел, а сам пешеход, будучи в наушниках, не замечал машину. На каких-то дорогах отсутствует освещение, и водитель может поздно среагировать и не успеть остановиться – тогда предотвратить аварию не получится. Мы пытались найти решения и в итоге пришли к собственной разработке, полных аналогов которой нет нигде, – рассказывает Аркадий Русинов.

Основными преимуществами системы являются полная автономность и комплексный подход к обеспечению безо­пасности.

– Плюсы нашей разработки в том, что, во-первых, она не зависит от городской сети питания. Она будет работать круглосуточно независимо от перебоев электроэнергии и подачи освещения на улицах. Во-вторых, обеспечит полный комплекс предупреждений. Она предупреждает пешехода речевым оповещением, чтобы он не забыл об осторожности на дороге, предупреждает водителя мигающими надписями, которые отлично видно на большом расстоянии. Она же освещает дорогу пешеходу и самого пешехода. То есть водитель видит пешехода, видит дорогу и видит предупреждаю­щий сигнал. Особенно хорошо это на дорогах, где нет освещения, например, на какой-нибудь улице на окраине, – добавил Аркадий Русинов.

Система оснащена микроконтроллером, работающим на солнечных батареях, и специализированным программным обеспечением. Благодаря автоматизированной интеллектуальной системе устройство определяет приб­лижение пешехода без необходимости нажимать на какие-либо кнопки.

– Это светит не обычная лампочка, а специализированная линзованная оптика, которая освещает выборочно пешеходный переход и самого пешехода сверху, чтобы его было хорошо видно. За счет того, что установлен полноценный микроконтроллер, мы обрабатываем повторное пересечение дороги. Если пешеход перешел эту линию и за ним идет следующий через пять-шесть секунд, то время освещения и предупреждения сбросится, и отсчет начинается сначала. То есть мы учитываем всех пешеходов, которые идут друг за другом, – поясняет разработчик.

Пока «умный» пешеходный переход установлен лишь в районе мясокомбината. Но есть уверенность, что такая сис­тема может существенно снизить аварийность на дорогах и повысить безопасность как пешеходов, так и водителей, особенно в условиях слабой освещенности или полного ее отсутствия.