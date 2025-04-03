«Умный» пешеходный переход разработали в Семее

Статьи
8
Азамат Букетов

Инновационную разработку – так называемый умный пешеходный переход, который способен не только распознать приближение человека к зебре и оповестить об этом водителей, но и напомнить самому пешеходу о необходимости соблюдать меры безопаснос­ти, – представили в Семее.

фото автора

Похожие решения уже сущест­вуют в других городах и странах, однако полных аналогов семейская разработка не имеет. По словам Аркадия Русинова, одного из разработчиков, они создали архитектуру системы самостоятельно, тщательно изучив опыт и недостатки других подобных технологий.

– Около двух лет назад мы озадачились вопросом безо­пасности на дорогах. Было много случаев, когда пешехода сбивала машина со второго ряда, водитель его не видел, а сам пешеход, будучи в наушниках, не замечал машину. На каких-то дорогах отсутствует освещение, и водитель может поздно среагировать и не успеть остановиться – тогда предотвратить аварию не получится. Мы пытались найти решения и в итоге пришли к собственной разработке, полных аналогов которой нет нигде, – рассказывает Аркадий Русинов.

Основными преимуществами системы являются полная автономность и комплексный подход к обеспечению безо­пасности.

– Плюсы нашей разработки в том, что, во-первых, она не зависит от городской сети питания. Она будет работать круглосуточно независимо от перебоев электроэнергии и подачи освещения на улицах. Во-вторых, обеспечит полный комплекс предупреждений. Она предупреждает пешехода речевым оповещением, чтобы он не забыл об осторожности на дороге, предупреждает водителя мигающими надписями, которые отлично видно на большом расстоянии. Она же освещает дорогу пешеходу и самого пешехода. То есть водитель видит пешехода, видит дорогу и видит предупреждаю­щий сигнал. Особенно хорошо это на дорогах, где нет освещения, например, на какой-нибудь улице на окраине, – добавил Аркадий Русинов.

Система оснащена микроконтроллером, работающим на солнечных батареях, и специализированным программным обеспечением. Благодаря автоматизированной интеллектуальной системе устройство определяет приб­лижение пешехода без необходимости нажимать на какие-либо кнопки.

– Это светит не обычная лампочка, а специализированная линзованная оптика, которая освещает выборочно пешеходный переход и самого пешехода сверху, чтобы его было хорошо видно. За счет того, что установлен полноценный микроконтроллер, мы обрабатываем повторное пересечение дороги. Если пешеход перешел эту линию и за ним идет следующий через пять-шесть секунд, то время освещения и предупреждения сбросится, и отсчет начинается сначала. То есть мы учитываем всех пешеходов, которые идут друг за другом, – поясняет разработчик.

Пока «умный» пешеходный переход установлен лишь в районе мясокомбината. Но есть уверенность, что такая сис­тема может существенно снизить аварийность на дорогах и повысить безопасность как пешеходов, так и водителей, особенно в условиях слабой освещенности или полного ее отсутствия.

#регионы #Семей #пешеход #переход

Популярное

Все
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Проекты «Адал азамат» охватывают почти 4 млн учащихся школ, колледжей и воспитанников детсадов
Мажилисмены одобрили передачу под управление Astana Hub Парка инновационных технологий
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В эфире – Qonaev TV: региональный телеканал запускают в Алматинской области
Не снижать победный темп: жамбылские школьники отличились на предметных олимпиадах и научных соревнованиях
Следят с высоты и на земле
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Значительную часть проблем можно решить оперативно
Карьерный рост для молодежи
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Актикор
Ученые-аграрии двух стран создали центр передовых технологий
Cохраним культурное наследие стран тюркского мира
Центр по современным стандартам
Пилотный проект набирает обороты
Почему вы такие жестокие?
Профсоюзный десант высадился в Актюбинской области
Продолжат модернизацию и ремонт
«Форвард» в помощь: Продкорпорация принимает заявки от сельхозпредприя­тий
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Большая удача, если сохранился медальон
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте
Результаты нужны, но переформатирование важнее
В Южной Корее продолжают бушевать лесные пожары
Премьер поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию ТиПО и поддержке рабочих профессий
Ставка на справедливость и доверие
Население стран Восточной Европы стремительно сокращается - ООН
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
Платный порноканал с участием школьников обнаружила прокуратура Туркестанской области
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
В МСХ – новое назначение
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
В столице готовятся к паводковому периоду
Для наших мам!
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности

Читайте также

Продолжат модернизацию и ремонт
Профсоюзный десант высадился в Актюбинской области
Пилотный проект набирает обороты
Центр по современным стандартам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]