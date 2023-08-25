Уникальная коллаборация. В Казахстане появится совместное предприятие с Kia Corporation

Экономика, Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

25 августа первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с президентом Kia Corporation в странах СНГ Санг Гвон Джонгом по вопросам укрепления казахстанско-корейской промышленной кооперации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Стороны обсудили вопросы совместного производства, углубления локализации и обучения инженерных кадров автомобилестроения Казахстана.

«Казахстан и Корея – это страны, отношения между которыми отличаются стремительными темпами развития. Сосредоточение внимания всемирно известного бренда является знаковым событием для всей автомобильной промышленности Казахстана, которая сегодня выступает стратегически важной составляющей индустриального развития государства», – отметил Р. Скляр.

В ходе встречи были подписаны учредительные документы по созданию в Казахстане совместного предприятия Kia Qazaqstan, которое будет курировать строительство нового завода бренда в городе Костанае, сопутствующее появление первого в стране локализационного центра автопрома и подготовку технических специалистов нового формата. Инвесторы вложат в проект 90 млрд тенге.

«Решение о создании завода Kia в Казахстане было принято благодаря высокому вниманию президента и правительства Казахстана. Мы приложим максимальные усилия со своей стороны, и в качестве первого шага начнем строительство уже в октябре этого года. В целом хочу отметить, что подобная коллаборация Kia за рубежом не имеет аналогов в мире», – отметил м-р Джонг.

Сообщается, что полный цикл производства на новом заводе Kia будет открыт уже в 2025 году. Площадь мощностей составит более 85 тысяч квадратных метров. Планируется создание порядка 1,5 тысячи рабочих мест.

Отметим, что планы о строительстве завода впервые были озвучены инвесторами во время визита президента РК Касым-Жомарта Токаева на запуск мелкоузлового производства бренда в Костанае. Проект промышленной кооперации стал ярким примером казахстанско-корейского экономического сотрудничества.

По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами составил более $6 млрд, а объем прямых иностранных инвестиций из Кореи в Казахстан достиг $1,5 млрд, что является рекордным показателем за всю историю экономических взаимоотношений.

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