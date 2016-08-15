Молодую женщину 36 лет около полугода назад стали беспокоить сильные головные боли, к которым затем присоединились проблемы со зрением. Пациентка неоднократно обращалась к докторам в своем регионе, но безуспешно. После обращения женщины в Нацио­нальный центр нейрохирургии ей было проведено полноценное обследование. По данным церебральной ангиографии была выявлена гигантская аневризма (расширение) внутренней сонной артерии диаметром в 4 см (в 10 раз выше нормы). При столь критическом состоянии аневризма могла лопнуть в любое время и вызвать обширное внутричерепное кровоизлияние.

В отделении сосудистой и функциональной нейрохирургии НЦН была успешно выполнена двухэтапная операция. Сейчас состояние пациентки удовлетворительное, и она готовится к выписке.

Следует отметить, что аневризмы таких размеров встречаются крайне редко и, как правило, при разрыве заканчиваются смертельным исходом. Возможность благоприятного исхода при таких вмешательствах может быть достигнута лишь в высокоспециализированных центрах, обеспеченных современным диагностическим и операционным оборудованием, специалистами, владеющими одновременно микрохирургической и эндоваскулярной методикой, а также действующими четко и слаженно.