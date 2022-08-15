Уникальную сакскую гробницу обнаружили в Абайской области

В области Абай, неподалеку от села Бозай Аягозского района, археологи обнаружили древнее захоронение. Находке – гробнице сакского периода – предположительно 3 тысячи лет, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Археологи обнаружили в ней золотые украшения в зверином стиле и человеческие останки. Ученые предполагают, что это захоронение одного из предводителей сакского племени.

Диаметр кургана – около 30 метров. При раскопках выяснилось, что курган был разграблен.

По словам археолога Бауржана Бесетаева, казахстанские ученые впервые столкнулись с такой гробницей – в могильнике каменные плиты установлены ребром. Ранее подобного они не встречали.

Ученые продолжают раскопки в надежде обнаружить еще артефакты.