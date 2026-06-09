Университет без границ

фото предоставлено ЮКУ имени М. Ауэзова

Новые горизонты для студентов и ученых

В современном мире университеты уже не могут развиваться в рамках национальных границ. Конкуренция за таланты, стремительное развитие технологий, цифровая трансформация экономики и глобальные вызовы требуют активного участия в международном образовательном и научном пространстве. Сегодня именно открытость миру во многом определяет качество образования, уровень исследований и конкурентоспособность выпускников.

Для Южно-Казахстанского университета им. Мухтара Ауэзова международное сотрудничество давно стало неотъемлемой частью стратегии развития. Мы рассматриваем его как возможность создавать для студентов и преподавателей новые перс­пективы, внедрять передовые образовательные практики и укреплять позиции вуза в мировом академическом сообществе.

Сегодня ЮКУ им. М. Ауэзова – одно из крупнейших многопрофильных высших учебных заведений Казахстана и Центральной Азии. Здесь обучаются свыше 20 тыс. студентов, реализуется порядка 300 образовательных программ. Университет сотрудничает более чем с 200 зарубежными организациями, среди которых 35 стратегических партнеров из Европы, Азии и США.

Последовательная работа на международном направлении позволила вузу укрепить свои позиции на мировой академической карте. Университет представлен в рейтингах QS World University Rankings, QS Asian University Rankings, QS Sustainability Rankings, Times Higher Education Impact Rankings и UI GreenMetric. В 2026 году ЮКУ им. М. Ауэзова вошел в QS World University Rankings by Subject по направлению Modern Languages, что стало признанием качества образовательных программ и научных исследований.

Европейское партнерство

Особое место в международной деятельности университета занимает сотрудничество с европейскими вузами. Уже много лет ЮКУ им. М. Ауэзова участвует в программе Erasmus+, которая открывает студентам и преподавателям возможности для обучения, стажировок, научных проектов и обмена опытом.

За последние годы университет стал участником семи проектов Erasmus+ Capacity Building in Higher Education. Один из наиболее успешных – проект Kazdual, координатором которого выступил наш вуз. Совместно с университетами Германии, Австрии и Эстонии были внедрены элементы дуального образования, позволяющие теснее связать учебный процесс с потребностями рынка труда.

Особенно заметны результаты в сфере академической мобильности. Если еще несколько лет назад обучение за рубежом было доступно немногим, то сегодня оно стало важной частью образовательного процесса. Только за последний учебный год более 500 студентов прошли обучение и стажировки в университетах Германии, Испании, Польши, Швеции, Хорватии, Румынии, Словакии, Литвы, Латвии, Китая, Турции и других стран. Международный опыт помогает будущим специалистам расширять кругозор, совершенствовать языковые навыки и уверенно чувствовать себя в глобальной профессиональной среде.

Знаковым событием стал визит в университет в апреле 2025 года глав дипломатических миссий Европейского союза. Впервые региональный вуз Казахстана стал площадкой для встречи 18 послов стран ЕС. Это событие подтвердило высокий уровень доверия международного сообщества и возрастающую роль ЮКУ в развитии образовательной дипломатии.

От Аризоны до Сианя

Одно из наиболее значимых достижений последних лет – сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. Важным событием стало объявление Президентом Касым-Жомартом­ Токаевым о стратегическом партнерстве между Южно-Казахстанским­ университетом им. М. Ауэзова и Arizona State University – одним из ведущих инновационных университетов мира.

Партнерство предусматривает реализацию программ двойного диплома по направлениям искусственного интеллекта, информационных­ технологий и компьютерных наук в формате 3+1, создание первого в Казах­стане­ Honors College powered by ASU, развитие совместных исследований и академической мобильности. Этот проект откры­вает новые возможности для подготовки специалистов международного уровня и внедрения передовых образовательных технологий в отечественную систему высшего образования.

Одним из ключевых партнеров университета остается Китайская Народная Республика. Сегодня сотрудничество охватывает образование, науку, инновации и подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. ЮКУ им. М. Ауэзова взаимодействует с рядом ведущих китайских университетов, среди которых Northwest University of Political Science and Law, Xi’an Polytechnic University, Xi’an Jiaotong University, Xi’an University of Technology, Xinjiang University, Yili Normal University и North China Electric Power University.

Особенно активно это направление развивается в последние годы. В ходе визита делегации университета в Сиань в 2026 году были достигнуты договоренности о запуске новых образовательных программ, проектов двойных дипломов, совместных исследований и международных научных платформ.

Важным шагом стало создание Казахстанско-китайского центра развития услуг бизнес-среды «Один пояс – один путь», который реализуется совместно с Северо-Западным университетом политических наук и права и управляющей компанией специальной экономической зоны «Оңтүстік». Центр объединил университеты, научное сообщество и бизнес для реализации совместных проектов, поддерж­ки академической мобильности и укрепления связей между образованием и производством.

Отдельного внимания заслуживает сотрудничество с Xi’an Polytechnic University, открывающее новые возможности в сфере инженерии, текстильных технологий, цифровизации и инноваций.

Значимым событием стала и договоренность о создании в Северо-Западном университете политических наук и права культурно-образовательного пространства им. Мухтара Ауэзова. Этот проект будет способствовать популяризации культурного наследия Казахстана и расширению гуманитарных связей между двумя странами.

Расширению международных контактов способствовало и участие университета в China International Education Exhibition Tour – крупнейшей образовательной выставке Китая. Она позволила представить научный и образовательный потенциал университета широкой аудитории и установить новые парт­нерские связи.

Академический мост между Европой и Азией

Сегодня университет уделяет особое внимание не только отправке студентов за рубеж, но и развитию входящей академической мобильности. В рамках совместных программ, летних школ и научных стажировок ЮКУ им. М. Ауэзова ежегодно принимает иностранных студентов и исследователей, в том числе из Китая.

Формирование многонациональной образовательной среды способствует развитию межкультурного диалога и укрепляет статус университета как международного образовательного центра.

Расширяются и контакты со Швейцарией. В 2026 году университет посетил руководитель Swiss School of Applied Sciences for Economics and Management. В ходе переговоров были определены перспективные направления сотрудничества в области подготовки управленческих кадров,­ цифровых образовательных технологий и практико-ориентированного обучения.

Развитие международного сотрудничества полностью соответствует стратегическим задачам Казахстана по укреплению человеческого капитала и повышению конкурентоспособности национальной системы высшего образования. Особую роль здесь играет Шымкент – город, который на протяжении веков был важным пунктом Великого шелкового пути. Сегодня эту историческую миссию продолжает университет, выступая площадкой для диалога между Востоком и Западом, наукой и производством, образованием и инновациями.

Южно-Казахстанский университет им. Мухтара Ауэзова уверенно переходит от модели регионального вуза к модели исследовательского университета международного уровня. Наша цель – создать современную образовательную экосистему, где органично сочетаются образование, наука, инновации и глобальное партнерство. Мы стремимся стать одним из ведущих академических центров Центральной Азии, где рождаются новые идеи, реализуются международные проекты и формируются компетенции будущего.

Но главный результат этой работы измеряется не количеством подписанных соглашений и совместных программ. Его можно увидеть в успехах студентов, молодых ученых и выпускников, которые получают возможность работать в международной среде, участвовать в передовых исследованиях и достойно представлять Казахстан на мировой арене.

Именно поэтому международное сотрудничество для нас – это прежде всего инвестиция в будущее.