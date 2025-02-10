Упрощение госзакупок: с начала года контрактов стало в пять раз больше

Экономика,Правительство
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С 1 января текущего года вступил в силу новый Закон «О государственных закупках», направленный на сокращение сроков  и упрощение процедур при их проведении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём заключённых контрактов вырос в пять раз, достигнув почти 1 трлн тенге.

«Объем заключенных контрактов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в пять раз. Если в прошлом году было заключено договоров на сумму 200 млрд тенге, то в текущем году уже заключены договоры на почти 1 трлн тенге. Рост в пять раз. Также сроки проведения закупок сокращены с двух месяцев до 10 дней. Внедрен инструмент рейтинго-бальной системы. В ней нет никакого человеческого участия. Подрядчик определяется путем использования баз данных. Внедрена мера поддержки местных подрядчиков, местных компаний. Увеличен условный балл с одного до двух баллов. На сегодняшний день мы уже имеем положительные результаты», - отметил вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил.

В течение пяти рабочих дней во многих областях определены подрядчики по социально значимым объектам. Эти подрядчики — местные компании.

«Это большой прогресс в том, чтобы наши государственные органы, наши заказчики быстрее закупали товары, работы и услуги. И, конечно же, это поддержка наших отечественных товаропроизводителей», - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Казахстане заключены первые договоры о госзакупках по новым упрощенным правилам, вступившим в силу с 1 января 2025 года.

#Правительство #госзакупки #Минфин

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