В Казахстане сократили сроки проведения госзакупок

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Их принятие позволяет оперативнее запускать проекты, в том числе социально значимые, и минимизировать риски их удорожания. Победителями в основном становятся местные компании, что является поддержкой для бизнеса и экономики регионов.



1 июля 2024 года глава государства подписал новый Закон «О государственных закупках», нацеленный на упрощение и дебюрократизацию процедур. В рамках закона приняты новые правила, включающие в себя максимальное сокращение сроков проведения госзакупок.



Так, по закупкам, проводимым способом конкурса, обсуждение соответствующей документации сокращено с 5 до 2 рабочих дней, прием заявок – с 15 до 5 рабочих дней, рассмотрение заявок и подведение итогов – с 10 до 3 рабочих дней. Таким образом, победитель по конкурсам и аукционам определяется максимум в течение 10 рабочих дней.



Победители закупок через конкурс, проводимый с применением рейтингово-балльной системы (автоматизированный способ закупок, победитель определяется веб-порталом) определяются в течение 5 рабочих дней (ранее срок составлял 29 рабочих дней) на основе собранных баллов. Их присваивают за опыт работы, наличие постоянных налоговых отчислений, отсутствие просрочек и др.



Сроки закупок способом запроса ценовых предложений сокращены с 5 до 2 дней. Кроме того, для местных поставщиков увеличены условные скидки – с 1% до 2%.



Конкурс по строительству детско-юношеской спортивной школы в селе Зеренда Акмолинской области стал одним из первых в стране, проведенных по новым правилам. Он был объявлен 8 января, а итоги по нему подведены в течение 6 рабочих дней, и уже 16 января застройщик приступил к работе.

«Стоимость проекта составляет более 2 млрд тенге. Подрядчик был выбран по новым госзакупкам с применением рейтингово-балльной системы, что значительно сократило сроки конкурса. Это позволило нам начать строительство уже 16 января. Проект будет завершен до конца года, и объект будет введен в эксплуатацию. Мы также акцентируем внимание на местных застройщиках, которые получают дополнительные баллы в системе, что стимулирует их участие», — сообщил и.о. руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области Азамат Байкуанышев.

Здание спортшколы будет состоять из двух блоков, соединенных между собой через переход. Здесь будут функционировать тренажерный зал, хоккейный корт и другие тренировочные площадки. 90% строительных материалов планируется использовать местного производства. Общая пропускная способность сельской спортшколы – 78 человек в смену.



По новым правилам также проведен конкурс по строительству водопровода в селе Жалын Западно-Казахстанской области, где проживает 330 человек. Благодаря упрощенной системе процедура закупа была проведена за шесть дней, что позволило местному застройщику быстро приступить к работам. Стоимость проекта — более 785 млн тенге. Строительство водопровода обеспечит население села качественной питьевой водой.



Кроме того, начато строительство Центра развития нового поколения в городе Сарыагаш Туркестанской области. Стоимость проекта — более 2,7 млрд тенге. Подрядчиком стала одна из местных компаний, выбранная с применением рейтингово-балльной системы за 8 рабочих дней.



По проекту строительства многоэтажных жилых домов в микрорайоне Бозарык города Шымкент процедура закупа произведена за 7 рабочих дней. Стоимость проекта — более 4,9 млрд тенге.



В течение 5 рабочих дней произведена процедура закупа по строительству школы на станции Манадырь области Ұлытау, подрядчиком стала местная компания. Строительство новой школы решит вопрос дефицита ученических мест. Действующая школа на сегодня переполнена, здесь также отсутствует спортивный зал. Кабинеты новой двухэтажной школы, рассчитанной на 80 мест, будут оснащены современным оборудованием для обеспечения качественного образовательного процесса.



Всего по новым правилам по состоянию на 10 февраля т.г. в Казахстане заключено 282 703 договора на сумму 951,38 млрд тенге. Для сравнения: на соответствующий период прошлого года было заключено 165 558 договоров на 223,2 млрд тенге.



Количество поданных жалоб по сравнению с периодом прошлого года снизилось более чем на 22%: с 1 700 до 1 320.