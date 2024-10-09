Упустили последний шанс

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Заявку на повышение стоимости электроэнергии ТОО «КЭЦ» подало еще в середине августа. Свои аппетиты руководство предприятия обосновывало недополученным доходом.

К тому же из-за внесенных изменений в Предпринимательский кодекс 1 января 2025 года лицензия ТОО «КЭЦ», как энергоснабжающей организации, сгорает. И повышение тарифа было единственным и последним шансом предприя­тия возместить свои убытки.

Однако попытка с треском провалилась. Департамент по регулированию естественных монополий заявку ТОО «КЭЦ» не одобрил. Более того, вместо запрашиваемого повышения тарифа на 9,8% уполномоченный орган снизил его на 6,7%, потому что с апреля этого года энергоснабжающая организация стала получать сверхдоход и уже с лихвой перекрыла свои убытки.

– По результатам анализа заявки ТОО «КЭЦ» департаментом из доходной части предприятия исключена заявленная сумма недополученного дохода в размере одного миллиарда десяти миллионов тенге в связи с тем, что ТОО «КЭЦ» в период с апреля по сентябрь 2024 года за счет увеличения объемов оказываемых услуг получен доход, который покрывает затраты предприятия. Кроме этого, регулятором установлено отсутствие кредиторской задолженности ТОО «КЭЦ» перед поставщиками и банками второго уровня. В результате предельные цены для потребителей снижены по услуге электроснабжения в городе Костанае и 14 районах области, – сообщил замруководителя ДКРЕМ Ильяс Елемисов.

Новые, уже сниженные тарифы должны были начать работать с 1 октября. Однако ТОО «КЭЦ» не согласилось с заключением департамента по регулированию естественных монополий и решило его обжаловать. Так что пока жители региона платят за свет по старому тарифу.