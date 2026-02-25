Научная общественность страны презентовала в этот день систематизированный сборник «Энциклопедия ­Зиманова», который охватывает его научные труды, роль в государственной и общественной жизни страны, а также интересные факты биографии. Одним из выдающихся его достижений, вошедших в историю, стал вклад в принятие в 1993 году первой Конституции Казахстана.

– Презентация энциклопедии Салыка Зиманова – это неординарное событие, созвучное духу и основам проекта новой Конституции. Издание не только раскрывает литературное наследие академика, но и впервые в истории отечественной юриспруденции отражает масштаб выдающихся личностей, внесших неоценимый вклад в развитие страны, – отметил руководитель Исследовательского центра государственно-правовых исследований КазНПУ им. Абая Бахытжан Куандыков.

Активный вклад Салыка Зиманова вместе с другими академиками-правоведами и обществоведами Султаном Сартаевым, Гайратом Сапаргалиевым, Манашем Козыбае­вым, Омирбеком Жолдасбековым в принятие первой Конституции начинался в 1990 году, когда он был избран депутатом Верховного Совета республики, где вскоре возглавил комиссию по подготовке проекта Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР. Этот документ, как вспоминают современники, открыл Казахстану дорогу для дальнейшего развития в условиях независимости и официально узаконил все действия нашей страны в этом направлении. Но та декларация далась Салыку Зиманову и его соратникам нелегко.

– Острые дебаты в Парламенте шли целую неделю, – рассказывает свидетель тех событий экс-президент Национальной академии наук Мурат Журинов. – Некоторые местечково мыслящие депутаты не поддерживали решения, направленные на то, чтобы наша страна стала независимым унитарным государством. Когда шло обсуждение того или иного документа, они пытались его блокировать. Салык Зиманов, будучи председателем согласительной комиссии, в течение восьми часов стоял на ногах, мотивированно отвечая на их многочисленные, самые неожиданные, порой каверзные вопросы. Это был поистине самоотверженный поступок. Справедливый, очень харизматичный, следующий букве закона академик Салык Зиманов умел быть лидером, который мог повес­ти за собой, таким он и остался в моей памяти.

Во многом на взгляды и формирование характера будущего академика повлияла Великая Отечественная война. Когда она началась, рядовой Зиманов служил в горно-стрелковой дивизии, занятой на строительстве горных укреплений вдоль реки ­Чорох на советско-турецкой границе. Мысли о демобилизации, к которой он готовился, разом вылетели из головы.

Немцы, прорвавшись под Сталинград, стремились уже в Грузию, но пробраться туда им мешали перевалы главного Кавказкого хребта. Сухумское, Тбилисское, Махачкалинское и ряд других военных училищ были расформированы, из курсантов и офицеров были созданы 12 отдельных отрядов лыжников-альпинистов для защиты горных перевалов. Новоиспеченный лейтенант Салык Зиманов начинал войну командиром минометного взвода в составе одного из отрядов, а закончил ее на генеральской должности – ­командовал артиллерией механизированной бригады.