Уроки в комфортных условиях

В массиве «Бурыл» города Тараза введена в эксплуатацию школа-гимназия, рассчитаная на 200 детей. Здесь будут получать знания учащиеся 1–4-х классов. Все кабинеты оснащены необходимым современным учебным оборудованием.

Следом в селе Ак жол Меркенского района открылась средняя школа на 80 мест. Как стало известно, прежде местные дети учились в две смены в старом здании, построенном еще в 1931 году. Учебный процесс проходил в тесных кабинетах, да и оснащение, как и освещение, оставляло желать лучшего. Теперь же условия заметно улучшились.

Ребята рады светлым и просторным учебным классам. К тому же в новой школе предусмотрены лингафонный кабинет, лаборатория, актовый зал, библиотека с читальным залом, столовая и мастерские. В новое здание подведено газовое отопление. Занятия будут проходить в одну смену.

Третий объект образования возведен в селе Бектобе Жамбылского района. Школа-гимназия «Әліш», рассчитанная на 325 учеников, построена в рамках государственно-частного партнерства. Новое учебное заведение оснащено 15 учебными классами, спортивным залом, лингафонным кабинетом, библиотекой, актовым залом. Учащиеся смогут посещать спортивные секции, языковые курсы и кружки творческого и научного направлений.

Принявший участие в церемонии открытия школы в селе Бектобе первый заместитель акима области Нуржан Календеров отметил, что в стране особое внимание уделяется развитию сферы образования, улучшению социального положения педагогов и повышению престижа их деятельности. Он также остановился на достижениях в сфере образования и поздравил местных жителей со значимым событием.

Следует отметить, что в Каратобинском сельском округе, где открыта школа, проживает 5 тыс. человек. Ранее здесь было только одно среднее учебное заведение в селе Амангельды. Теперь же в связи с демографическим ростом было принято решение о строительстве дополнительного объекта образования. Традиционную символическую красную ленту разрезали ветераны села.

Глава государства в Послании народу «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» поручил до 2025 года создать 800 тыс. ученических мест, и с этой целью в регионе проводится определенная системная работа.

В области ежегодно строятся новые школы, укрепляется материально-техническая база образовательных учреждений, последовательно решается проблема аварийных школ и школ с дефицитом ученических мест. Только в прошлом году введено в эксплуатацию пять школ и одна пристройка. Также проведен капитальный ремонт 17 объектов образования.

Кроме того, в рамках национального проекта «Комфортная школа» начато строительство семи из 12 запланированных школ.