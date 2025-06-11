Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил председатель правления Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Ербол Бекмухамбетов. По его словам, на динамическом наблюдении находятся более 236 тыс. пациентов со злокачественными новообразованиями. При этом каждый год онкозаболевания диагностируются у более 41 тыс. больных. Ежегодный прирост, по данным медицинских работников, составляет 5–6%.

– Рост заболеваемости раком – это мировая тенденция. В числе причин – старение населения и улучшение современных методов диагнос­тики, а также влияние множества факторов современной цивилизации: низкая физическая активность, нездоровое питание, реализация генетических и соматических мутаций, – отметил Ербол Бекмухамбетов. – Вместе с тем на этом фоне мы отмечаем стабильное снижение уровня смертности от заболевания. За пос­ледние 10 лет он снизился на 33% и составил 63 случая на 100 тысяч населения. Это стало возможным благодаря комплексному подходу, включающему профилактику, раннюю диагностику и современные методы лечения.

В 2024 году 31,4% новых случаев рака были выявлены на 0–I стадии, что способствует повышению эффективности лечения и выживаемости пациентов. При этом 20% больных, к сожалению, обращаются к медикам уже на поздней стадии.

Напомним, в стране с 2008 года внедрены скрининги по раннему выявлению рака шейки матки, молочной железы, толстой кишки. Ежегодно в рамках данной программы охватывается около 2,8 млн человек, что позволяет диаг­ностировать более 230 тыс. доброкачественных и предопухолевых заболеваний, свыше 2 800 случаев злокачественных новообразований, преимущественно на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

К 2028 году планируется довести охват целевых групп онкоскринингами до 90%. Кстати, сейчас проводится пилотное тестирование современных тестов: первичного ВПЧ, маммографии с искусственным интеллектом, фермент­ного гемокульт-теста. В случае успешной апробации они будут рекомендованы для внедрения в алгоритм скрининга.

В Астане, Шымкенте и Усть-Каменогорске запускаются пилотные проекты по централизации первого этапа скрининга с усилением информационно-коммуникационной и аналитической работы с дальнейшим расширением положительного опыта на другие медорганизации страны. В целях раннего выявления онкологических заболеваний реализуется целая программа скрининговых обследований. Одним из приоритетных направлений высокотехнологичной диагностики является развитие ядерной медицины.

Казахстан демонстрирует успешный опыт в борьбе с онкологи­ческими заболеваниями, сочетая профилактику, инновационные методы лечения и подготовку квалифицированных специалис­тов. В 2022 году, например, были обучены более 250 специалистов, из которых 95 прошли стажировку за рубежом – в Израиле, Германии и Нидерландах.

Однако для дальнейшего снижения заболеваемости и смертности необходимо продолжать работу над улучшением доступности и качества медицинской помощи, а также повышением осведомленности населения о важности ранней диагностики. Спикер отметил, что ежегодно в Казахстане первично диагностируется более 800 случаев онкологических и гематологических заболеваний у детей. За последние 10 лет заболеваемость злокачественными новообразованиями среди детей остается стабильной и составляет 9,7 случаев на 100 тыс. детского населения.

В целом, отметил Ербол Бекмухамбетов, проделана большая работа по налаживанию деятельности онкологической помощи, инициированы пилоты, проекты, изменения НПА.