Уровень жизни сельчан растет

Карагандинская область – самая урбанизированная в Казахстане: около 80% населения живет в городах. Однако власти уделяют большое внимание и развитию сельских районов. В аулах и поселках проживает более 222 тыс. человек. Они, как и горожане, имеют право на чистую питьевую воду, качественное отоп­ление, асфальтированные дороги и бесперебойный доступ к Интернету.

Именно поэтому в регионе разработана и утверждена Дорожная карта развития сельских территорий на 2023–2027 годы. Она включает в себя 84 мероприятия, с реа­лизацией которых вырастет качество жизни сельчан и начнет активнее развиваться агробизнес.

– Мы проводим системную работу в рамках проектов «Ауыл аманаты», «Ауыл – Ел бесігі», «Модернизация сельского здравоохранения», «Комфортные школы», «С дипломом – в село!», – отметил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. – В прошлом году Правительство страны приняло Концепцию развития сельских территорий на 2023–2027 годы. Создание необходимых условий для качественной жизни населения и сбалансированное развитие территорий – наши главные задачи.

В 2023 году в сельских районах реализовали 794 проекта, которые позволили улучшить объекты соцкультбыта, отремонтировать дороги и обновить инженерные коммуникации. В частности, в 20 поселках открылись современные фельдшерско-акушерские пункты. В селах Талды и Новостройка начали строить новые школы взамен аварийных.

Чтобы в дома сельчан поступала живительная влага, в прошлом году было обновлено 342 км сетей. К центральному водопроводу подключили восемь населенных пунктов. В селах Актубек и Ныгман Нуринского района установили комплекс­ные блок-модули очистки воды. В результате показатель доступа сельчан к чистой питьевой воде вырос с 92,8 до 93,6%.

– В нынешнем году планируется провести работы на 55 километрах водопроводных сетей, – сообщила руководитель управления экономики Карагандинской области Татьяна Аблаева. – Благодаря этому доступ населения к централизованному водоснабжению в селах достигнет 95,8%.

Что касается канализации, то в 2023 году подрядчики проложили 43 км сетей. В райцентрах Актогай, Аксу-Аюлы и в поселке Карагайлы продолжается строительство очистных сооружений. А в поселке Габидена Мустафина уже началась их реконструкция.

Местные власти держат на контроле воп­рос качественного теплоснабжения. Нынешней зимой жители поселка Молодежный, что находится в Осакаровском районе, жаловались на холод в домах. Оказалось, проблема – в котельной, оборудование которой сильно изношено. В связи с этим местные власти приняли решение построить в населенном пункте, где проживает около 6 000 человек, новый теплоисточник. По словам заместителя районного акима Ержана Темирова, возводить современную котельную начнут в мае этого года.

Надо отметить, что программа развития сельских территорий уже дает положительные результаты. Это видно на примере 70 населенных пунктов, где реализуется проект «Ауыл – Ел бесігі». Сюда за последние два года, по данным управления экономики, переехали жить более 3 000 человек. В местных школах прибавилось 633 ученика. В селах стало на 1 350 предпринимателей больше. Они основали свои крестьянские хозяйства и занялись индивидуальным агробизнесом.

Пока актуальными остаются проблемы дефицита медицинских кадров на селе и доступа к сети Интернет. Что касается первой, то управление здравоохранения надеется решить ее за счет рекрутинга специалистов за пределами Казахстана и выплаты молодым врачам подъемных пособий. Отметим, что в этом году их размер вырос и составил 8 млн тенге.

Если говорить об обеспечении сел доступом к Интернету, то здесь тоже есть кое-какие подвижки. Управление цифровизации Карагандинской области договорилось с сотовым оператором об установке в селах и вдоль дорог базовых станций 4G. Местные школы будут подключать к высокоскоростному спутниковому Интернету Starlink.