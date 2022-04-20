Ущерб на 6 млрд тенге причинила государству группа обнальщиков в Нур-Султане

Сотрудники столичного департамента Агентства по финансовому мониторингу провели операцию по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного обналичивания денег, сообщает Kazpravda.kz.

"Задержанная группа лиц своими действиями причинила ущерб государству на сумму свыше 6 миллиардов тенге. Они занимались обналичиванием средств в обход законных процедур, выписывали фиктивные счета-фактуры от 35-ти подконтрольных предприятий, фактически не оказывая услуги и не занимаясь выполнением работ и отгрузкой товаров", - проинформировали в АФМ.

Суд приговорил всех шестерых виновных к реальному сроку лишения свободы.

Все подсудимые сроком на 10 лет лишены права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности.

Неуплаченные налоги в полном объеме будут предъявлены контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита, добавили в агентстве.