Ущерб на 7,5 млн тенге: финпирамиду на "розыгрышах" мебели построили в ЗКО

В Западно-Казахстанской области осудили организатора финансовой пирамиды «Мебельный проект-Нур», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по ЗКО завершил уголовное дело в отношении гражданки, которая организовала финансовую пирамиду. Она привлекала деньги от казахстанцев, разыгрывая мебель в онлайн-проекте «Мебельный проект-Нур» с обязательным условием привлечения новых вкладчиков, рассказали в ведомстве.

Следствие установило 153 человека, которым причинен имущественный ущерб на сумму более 7,5 млн тенге.

Суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 7 лет.