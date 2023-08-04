Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Информация о кончине музыканта опубликована на официальной странице ансамбля "Дос-Мукасан" в Instagram, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Сегодня ночью на 75-м году ушел из жизни Литвинов Александр Михайлович.
"Он был одним из основателей нашего ансамбля, барабанщик. Ансамбль "Дос-Мукасан" выражает глубочайшие соболезнования детям, родным и близким. Он останется в наших сердцах как самый искренний, добрый, честный, отзывчий и светлый человек!" – отметили его коллеги.