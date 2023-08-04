Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов

Информация о кончине музыканта опубликована на официальной странице ансамбля "Дос-Мукасан" в Instagram , сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: instagram.com/dos_mukasan_official

Сегодня ночью на 75-м году ушел из жизни Литвинов Александр Михайлович.

"Он был одним из основателей нашего ансамбля, барабанщик. Ансамбль "Дос-Мукасан" выражает глубочайшие соболезнования детям, родным и близким. Он останется в наших сердцах как самый искренний, добрый, честный, отзывчий и светлый человек!" – отметили его коллеги.