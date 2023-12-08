Ушел в Интернет. Будет не скоро

Подрастающее поколение всегда нуждалось в пристальном внимании со стороны разумных взрослых. А у современных подростков практически круг­лосуточно есть шанс попасть в неприятную историю. Соблазны большого города разбросаны в самых неожиданных местах и порой завуалированы так, что не каждый и разберет, реальная это опасность или же обычное подростковое увлечение. Настоящие родители в настоящих блогах делятся леденящими душу историями: «Пошел с друзьями в компьютерный клуб, а нашли спустя сутки в больнице», «Наш­ла подработку аниматором, а едва не стала закладчицей нар­коты», «Записалась на съемку рекламы, а оказалось, что вели набор в салон боди-массажа» и так далее.

Сегодняшнюю ночь мы провели в самых популярных развлекательных заведениях Турксибского района города – компьютерные клубы, кафе, рестораны. Закончили же ее в отделении местной полицейской службы. В ночной рейд сотрудники ювенальной полиции берут неохотно, мешает наша братия полноценной работе. Но полицейских все же удалось убедить в необходимости освещения данной темы, и в составе оперативной группы мы отправились на поиски нарушителей. На этот раз «улов» был небогатый, но весьма колоритный.

Подобные мероприятия проводятся полицейской службой регулярно, как в плановом порядке, так и внепланово. В целях укрепления принципа нулевой терпимости к правонарушениям, поддержания должного общественного правопорядка на улицах и в других общественных местах в течение 10 дней на территории Турксибского района проводилось внеплановое общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

Мероприятие направлено в том числе на выявление и пресечение фактов вандализма, порчи имущества, мелкого хулиганства, нарушений в области дорожной безопасности, а также на профилактику правонарушений в сфере бытового насилия, в том числе в отношении несовершеннолетних.

...Стартовая точка нашего рейда – компьютерный клуб. Неприметное с первого взгляда заведение легко выдает свою популярность обилием у входа бычков, пустых «одноразок» и смятых банок из-под энергетиков. Опережая оперативную группу, в помещение буквально врывается паренек лет 20.

– Побежал предупредить. Вероятно, есть чего опасаться, но поздновато спохватился, – комментирует старший инспектор отдела ювенальной полиции УП Турксибского района, майор полиции Гузеля Мусаева.

Поднимаемся по лестнице, довольно светло и чисто. Но переступив порог самого клуба, попадаем в полумрак. Разглядеть нормально хоть что-то тут нереально, но наметанный глаз оперативников сразу выхватывает из сотни посетителей тех, кто нам нужен.

– Профилактика правонарушений и преступлений – это первая наша задача, подобные мероприятия мы проводим на регулярной основе. По статье 442 Кодекса РК об административных правонарушениях пос­ле 22.00 несовершеннолетние не должны находиться в развлекательных учреждениях без сопровождения родителей или опекунов, а после 23.00 и до 6.00 – вообще на улице, вне жилища. Они могут подвергнуться опасности или сами совершить правонарушение, в совершение которых в большинстве случаев их вовлекают взрослые, – рассказывает Гузеля Мусаева. – Сегодня уже можно говорить об улучшении статистики в данном вопросе. Ранее никто особо не понимал всей серьезности этих проверок. Администраторы попросту прятали от нас нарушителей в подсобных помещениях, туалетах. Где мы их только не вылавливали. Сейчас руководство большинства заведений старается самостоятельно мониторить данный вопрос. Просят посетителей показать документы, чтобы убедиться в совершеннолетии гостей и избежать штрафа. А он для юрлица в пять раз выше, чем для физических лиц. То есть ответственность лежит не только на родителях подростка, но и на заведении, принявшем позднего юного гостя. И наказание предусмотрено как для приглашающей стороны, так и для посетителя.

После проверки документов выявляем двух несовершеннолетних. Оба говорят, что заигрались и вот-вот собирались уходить. По словам полицейских, подобной забывчивостью страдают абсолютно все задержанные игроки. Но приди сюда и через час, и через два, их обнаружили бы на этом же месте. Не зря компьютерные игры принимают в мировом сообществе за еще одну зависимость сродни наркотикам или лудомании.

– К сожалению, все чаще подростки предпочитают виртуальные миры, – комментирует магистр психологии Екатерина Брызгалова. – Многие родители считают это безопасным времяпровождением. Вроде чадо под присмотром, сидит себе ребеночек, играет. Но мало кто осознает всю глубину проблемы и ее последствия. Чаще всего со временем игроки перестают следить за внешним видом, питанием, здоровьем, гигиеной, круг близких сужается, учеба или работа идут под откос, здоровое сознание меняется на сознание зависимого человека, теряется интерес к внешнему миру, и люди практически перестают испытывать эмоции вне игры.

Помимо выключения из общественной жизни заядлые игроки начинают прокачивать своих героев, покупая виртуальные «навороты» за реальные деньги или выкупая секретные коды, конфигурации, кто-то даже оплачивает «игровым рабам» за проход какого-либо этапа вместо себя, чтобы засветиться в игровом сообществе, подняться в глазах «коллег». А на это нужны деньги, а откуда их взять неработающему подростку? Улица предложит массу вариантов – от закладки наркотиков и мошенничества до примитивных грабежей.

С первого клуба из двух задержанных с нами уходит один несовершеннолетний, первого родители забирают прямо из игрового заведения. Кстати, официально большинство клубов гордо носит название интернет-кафе. Из почти сотни посетителей нет ни одной девушки, а большая часть играющих – это совсем не юнцы, а вполне себе взрослые дядьки, многим на вид уже давно за 30. Так вот оно – секретное место, где пропадают алматинские мужчины. Эх, девушки, не там вы себе ухажеров ищете. Хотя этих мужчин, кроме игр, кажется, вряд ли заинтересует хоть что-то.

– Подростки сейчас подкованные, даже слишком. О своих правах сразу заявляют, фильмов насмотрятся и требуют адвоката, пытаются записывать на видео, интересуются законностью проводимых действий, – говорит майор полиции Мусаева.

Словно сдавая тест на возраст, присматриваемся к современной молодежи, пытаясь с умным лицом запомнить сленговые словечки и силясь понять, что же изменилось – время или люди? Молодежь вроде другая, сознательнее предыдущих поколений. Практически исчезли массовые драки, суровые подростковые попойки, и почти уже не уловишь травяной маячок, нет-нет да пробивающийся еще 10–15 лет назад из укромных местечек. Но все же пугает племя младое, незнакомое тем, что и привычки, и увлечения у них какие-то другие, странные.

По словам оперативников, подростковая активность имеет свои всплески и спады. Стандартно особо урожайны на нарушения периоды каникул и предновогоднее время. Еще один интересный момент – стоит выйти на экраны культовым фильмам о романтизации преступного мира, как у ювеналов прибавляется головной боли. Казалось бы, вот-вот после «Бригады» и «Рэкетира» только выдохнули, как киноиндустрия подкинула «Слово пацана». Не каждый взрослый выудит главную мысль, что преступление – это дно, с которого надо всячески выбираться наверх, что уж говорить о тинейджерах.

Сегодня мы видели именно таких нарушителей – пацанов по понятиям, которые по-взрос­лому пытались договориться, просили не беспокоить родителей и обещали самостоятельно выплатить штраф. В отличие от родителей пареньки негатива не вызвали. Напротив, даже невольно начали симпатизировать им, пытающимся в свои 16–17 лет решить взрослые проблемы.

По словам полицейских, такие далеко не все. Многие начинают угрожать расправой или письмами к Президенту, вспоминают именитых, чаще всего несуществующих родственников.

За нашим юным нарушителем приехала мать, с первых секунд обдав нас алкогольным амбре. Мадам молча ознакомилась с протоколом, поставила роспись и обещала выгнать отпрыска из квартиры, как только тому стукнет 18. Мальчишка, судя по всему, не удивился и не огорчился угрозам родительницы. Но полицейским пообещал впредь не нарушать и сегодня же оплатить наложенный штраф.

После компьютерных клубов полицейские обошли несколько ресторанов и кафе. В них выявить нарушителей сложнее, но и попадаются они реже. Из одного такого заведения полицейские вывели слишком молодую парочку, завершить свидание которой пришлось в отделении МПС. По стандартной схеме каждый из подростков сообщил родителям, что находится в гостях у одноклассника, готовясь к СОРу.

К большой радости оперативников, ночных клубов на территории вверенного им района нет.

– С начала года инспекторами по делам несовершеннолетних было выявлено почти семь тысяч несовершеннолетних нарушителей, – говорит начальник отделения ювенальной полиции местной полицейской службы УП Турксибского района майор полиции Бекзат Байсеркенова. – Были созданы специальные мобильные группы, в проведение отработки максимально вовлечена общественность. В дни рейдовых мероприятий участковыми инспекторами полиции проводились точечные и локальные рейды в жилых массивах, парках, скверах, общественных местах и в развлекательных заведениях. Выявлены различные правонарушения административного законодательства. К ответственности привлечены как родители или законные представители за недостаточный присмотр за своими детьми, так и администрация ночных заведений.

Очень хочется напомнить родителям, чтобы они более внимательно относились к своим детям. В силу возраста они не могут полностью отдавать отчет своим поступкам. Подростки могут стать как правонарушителями, так и жертвами. Их очень легко вовлечь в противоправные действия. В этом случае перебдеть будет совсем не лишним!