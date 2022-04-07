В Казахстане стартует рыбоохранная акция «Бекіре-2022».

С 1 апреля по 31 мая в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях пройдет широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре-2022».

Ежегодно в период нереста ценных видов рыб сотрудники природоохранных и правоохранительных органов в целях обеспечения миграции рыбы, в том числе и осетровых, к местам нереста объединяют усилия по противодействию незаконному вылову и обороту рыбы. Для повышения эффективности рыбоохранных мероприятий подписан совместный приказ министров экологии, геологии и природных ресурсов, внутренних дел и председателя Комитета национальной безопасности «О проведении рыбоохранной акции «Бекіре». Утвержден состав Координацион­ного штаба по взаимодействию правоохранительных и природоохранных органов, а также План совместных действий во время акции. Руководство Координационным штабом возлагается на Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В местах наиболее вероятного проявления фактов браконьерства сейчас организованы стацио­нарные и передвижные посты, мобильные рейдовые группы. Основные силы предлагается сконцентрировать на побережье и акватории Каспийского моря и предустъевых пространствах рек Жайык и Кигаш. Во время действия акции будет усилен контроль над вывозом рыбы и рыбной продукции за пределы республики в аэропортах, на вок­залах и крупных автотрассах. Будут выявляться и пресекаться факты незаконного оборота рыбы на территории республики.

Результаты рыбоохранной акции прошлых лет показывают, что в период весенней путины деятельность браконьерских групп активизируется. Так, в ходе акции «Бекіре-2021» было выявлено правоохранительными и природоохранными органами 1 262 нарушения природоохранного законодательства. Большая часть из них в Атырауской области. К административной ответственности привлечено 862 нарушителя, зарегистрировано 56 уголовных материалов.

По итогам акции на нарушителей рыбоохранного законодательства наложен административный штраф на сумму 15,4 млн тенге, у нарушителей изъято 35,7 тонны рыбы, из них 4,6 тонны осетровых видов, 118 единиц плавательных и транспортных средств, а также 3 943 орудия лова, проинформировала пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.