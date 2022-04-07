Свежий выпуск
Усилен контроль
Ныгмет Кадиша
корреспондент

В Казахстане стартует рыбоохранная акция «Бекіре-2022».

С 1 апреля по 31 мая в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях пройдет широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре-2022».

Ежегодно в период нереста ценных видов рыб сотрудники природоохранных и правоохранительных органов в целях обеспечения миграции рыбы, в том числе и осетровых, к местам нереста объединяют усилия по противодействию незаконному вылову и обороту рыбы. Для повышения эффективности рыбоохранных мероприятий подписан совместный приказ министров экологии, геологии и природных ресурсов, внутренних дел и председателя Комитета национальной безопасности «О проведении рыбоохранной акции «Бекіре». Утвержден состав Координацион­ного штаба по взаимодействию правоохранительных и природоохранных органов, а также План совместных действий во время акции. Руководство Координационным штабом возлагается на Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В местах наиболее вероятного проявления фактов браконьерства сейчас организованы стацио­нарные и передвижные посты, мобильные рейдовые группы. Основные силы предлагается сконцентрировать на побережье и акватории Каспийского моря и предустъевых пространствах рек Жайык и Кигаш. Во время действия акции будет усилен контроль над вывозом рыбы и рыбной продукции за пределы республики в аэропортах, на вок­залах и крупных автотрассах. Будут выявляться и пресекаться факты незаконного оборота рыбы на территории республики.

Результаты рыбоохранной акции прошлых лет показывают, что в период весенней путины деятельность браконьерских групп активизируется. Так, в ходе акции «Бекіре-2021» было выявлено правоохранительными и природоохранными органами 1 262 нарушения природоохранного законодательства. Большая часть из них в Атырауской области. К административной ответственности привлечено 862 нарушителя, зарегистрировано 56 уголовных материалов.

По итогам акции на нарушителей рыбоохранного законодательства наложен административный штраф на сумму 15,4 млн тенге, у нарушителей изъято 35,7 тонны рыбы, из них 4,6 тонны осетровых видов, 118 единиц плавательных и транспортных средств, а также 3 943 орудия лова, проинформировала пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Популярное

Все
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
"Пули сыпались с неба": 27 лет назад боевики напали на роту Внутренних войск Казахстана
В чем символизм переименования Капшагая в честь Кунаева
Защищать детей от травли планируют по-новому в Казахстане
Детям с тяжелыми заболеваниями уже начали помогать через фонд "Народу Казахстана"
Какой должна быть госслужба в новом Казахстане: интервью с главой АДГС РК
Строительство многоэтажки в селе вызвало бурный протест местных жителей
Необычную творческую идею воплотили в знаменитом спорткомплексе Казахстана
Как зарубежные политики и эксперты оценивают новую программу реформ Токаева
В Казахстане так и не созданы условия для санаторного лечения тотально незрячих и инвалидов с повреждением позвоночника
Расследование смерти мужчины из-за падения крана в Алматы продолжается, но как избежать таких случаев в будущем?
Дорожные госзакупки с заведомо некорректными требованиями провели в Усть-Каменогорске
Первую сетевую инженерную школу запустили в Казахстане
Рывок в профилактике кибербуллинга детей может сделать Казахстан
Встречу с представителями University of Arizona провели в Правительстве РК
Как можно помочь ребенку защититься от травли в Сети, рассказала тренер по детской безопасности
Почему новые поправки по защите детей от вредоносного контента из Сети вызывают опасения у экспертов
Дархан Жазыкбаев: «Госслужащий должен всецело ориентироваться на запросы населения»
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 апреля
​​​​​​​В обход профессионализма и человеческой чуткости
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
Грозит ли Казахстану дефицит продуктов питания, рассказал глава Минторговли
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Глава МЧС ответил на вопрос по поводу должности его сына
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Опасные элементы
Свежий выпуск
​​​​​​​ФлагСТОП
Свежий выпуск
​​​​​​​Самые гуманные меры – профилактические
Свежий выпуск
Дархан Жазыкбаев: «Госслужащий должен всецело ориентироват…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021