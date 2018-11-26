Общество
Усиленно контролировать цены на продукты поручил Премьер РК
Инга Селезнева
Усиленно контролировать повышение цен на продукты в декабре и разобраться с системой формирования стоимости продуктов поручил Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания Правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Полагаю, что необходимо разобраться в системе формирования тарифов на продукты, операторов. В отношение цен на продукты держать на контроле реализацию мероприятий по насыщению рынка продуктами и ликвидации посреднических структур. Особое внимание в декабре, в котором много праздничных дней, в преддверии новогодних праздников именно в эти дни случаются повышения цен, нужно контролировать особенно", – поручил Сагинтаев главам регионов.

Также он поручил 1 января 2019 года обеспечить снижение тарифов на тепло, энергию и интернет. При этом он отметил, что в регионах растут цены на проезд в общественном транспорте и вывоз мусора. 

"Акиматам поручаю обеспечить качественную бесперебойную работу региональных операторов для обеспечения приемлемой цены на уголь для населения. Также хочу остановится на том факте, что зафиксирован рост тарифов по услугам вывоза мусора, это видно из докладов, к примеру в ВКО рост составил 30 процентов, в ЗКО на 46, в СКО 50 и в Алматы на 40 процентов. По пассажирским перевозкам, в Актюбинской области цена за проезд выросла на 30 процентов. Акимам регионов поручаю не допускать повышения тарифов на услуги областных коммунальных служб и вести соответствующую работу по их снижению", – заключил Премьер. 

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