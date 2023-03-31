Усилия дают эффект

Благодаря масштабной сис­темной работе в области соз­даны все предпосылки для расширения сферы применения государственного языка. Управление по развитию языков реализует комплекс мер различного формата для удовлетворения потребностей местного населения, с тем чтобы был очевиден результат. Наибольшую эффективность продолжает показывать Центр обучения языкам, его курсы действуют не только в Актобе, но и в Бадамше, Мартуке и Хромтау – трех районных центрах, где преобладает русскоязычная среда.

– Число желающих владеть государственным языком стабильно растет. В прошлом году обучением было охвачено 1 530 человек. И если английский предпочли 303 человека, то казахский язык – 612, преимущественно это слушатели не казахской национальности. С начала года на курсы записался 581 человек, из них 240 представляют другие этносы. Набирает обороты разговорный клуб Söile&Say и клуб «Сөйле», созданный при молодежном крыле «Жастар рухы» партии «Аmanat». Тем, кто предпочитает заниматься самостоятельно, предложена система дистанционного обу­чения. Зарегистрировавшись на сайте til-aktobe.kz, можно выбрать нужный уровень, – рассказывает и. о. руководителя управления по развитию языков Маржан Жанасова.

Центр обучения языкам организовывает мероприятия по совершенствованию языковой культуры у государственных служащих, развивает у них и у преподавателей навыки пуб­личного выступления. Оказывает также методическую помощь, выпуская учебные пособия, разговорники, снимая циклы передач и видеосюжетов для телеканалов и социальных сетей.

Сотрудники управления не замыкаются на кабинетной работе, вместе со своим активом в рамках акции «Я оказываю услуги на казахском языке» обходят объекты малого и среднего бизнеса. Следуя по маршруту, раздают словарики с отраслевыми терминами, буклеты, флаеры, триклеты с подсказками, какие слова, диалоги можно употребить в конкретной ситуации. И это дает свои результаты. К примеру, сотрудник одного из кафе признался, что акция стимулировала его к дальнейшему изучению казахского языка, а сотрудник аптеки узнал, что неправильно использовал в своей речи некоторые слова, и теперь внимательно отслеживает переводы, чтобы быть более точным в работе с клиентами.

Под контролем и соблюдение законодательства о рек­ламе и визуальной информации. В этом году управление совместно с языковедами и активистами добровольной группы «Мемлекеттік тіл – тірегім» – «Государственный язык – моя опора» продолжило разъяснения по соблюдению статьи 21 Закона «О языках» на объектах предпринимательства.

На сегодня они посетили 39 торговых домов, 41 крытый рынок, 73 салона красоты, 33 спортивных учреждения, 79 ресторанов, 52 кафе, 54 аптеки, 19 нотариальных контор, 43 автомойки, 87 магазинов. В ходе такого масштабного мониторинга проверили 947 текс­тов визуальной информации, в 269 выявлены ошибки и неточности как смыс­ловые, так и грамматические. Выявлены ошибки и в 678 реквизитах на государственном языке. Одоб­рено 349 рекламных текстов, посту­пивших на электронную почту управления.

В рамках меморандума о взаимном сотрудничестве с региональной палатой предпринимателей «Атамекен» в социальных сетях проводятся беседы с владельцами объек­тов предпринимательства региона.

Особая роль в развитии государственного языка принадлежит ономастике. В настоящее время 66% населенных пунктов и улиц возвращены традиционные топонимы, 32,2% носят имена историчес­ких личностей. В частности, положительное заключение Респуб­ликанской ономастичес­кой комиссии к началу минувшего года получено по пяти безымянным улицам, переиме­нованы два микрорайо­на: «Нұр-Ақтөбе» – в «Есет батыр», «Батыс-3» – в «Ұлы Дала». Такая же ситуация и с названиями жилых массивов. К примеру, «Сельмаш», «Сельмаш-2» отныне «Самал», «Бауыр­ластар-4» – «Таншолпан», «Заречный-1» – «Көктем», «Заречный-2» – «Балау­са», «Заречный-3» – «Жібек Жолы» и т. д.

– После того как были определены новые границы будущей агломерации Актобе, некоторые названия стали повторяться, что вносило некую путаницу в работу скорой помощи, такси и в целом в жизнь горожан. Поэтому улицу Интернациональная в жилом массиве «Каргалы» переименовали в Сегіз-Сері, Набережную в жилом массиве Кенеса Нокина – в Жаяу Муса, улицу Центральную – в Мухаммед-Салыка Бабажанова, Набережную – в Мурата Монкеулы, Мира – в Қабылиса жырау, – перечислила Маржан Жанасова.

Далее она напомнила, что приняты решения и по школам, носящим идеологически устаревшие имена. Так, названным в честь 30-летия Казахской ССР и Надежды Крупской возвращены исконные названия – Ащысай и Шенгелші.

Много полезного почерп­нули для себя участники октябрьской конференции «Ономастика: поворот к нацио­нальному сознанию». Кроме актюбинцев в ней приняли участие представители Атырауской, Западно-Казахстанской областей. Акцент был сделан на разъяснении нормативно-правовых актов. Обсуждены накопившиеся проблемы, состоялся обмен опытом. В частности, затронуты злобо­дневные темы идеологически устаревших, дублирующих наименований населенных пунктов, идентификации, порядка внесения предложений на рассмотрение областной ономастической комиссии.

Для научного обеспечения сферы ономастики в области разработано и издано более 30 энциклопедий, справочников, топонимических и антро­понимических словарей, научно-исследовательских, картографических трудов, методических сборников, атласов. Реализуются долго­срочные уникальные проекты «Туған өлке» («Родной край»), «Атаулар сыр шертеді» («Говорят названия»). Управление по развитию языков также ведет топонимический словарь в информационной системе «Адресный регистр».