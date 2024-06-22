Условия для развития МСБ все комфортнее

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Рустем Алиев

НПП защитила 70% предложений бизнеса в проекте нового Налогового кодекса

фото из архива "КП"

На площадке НПП «Атамекен» вице-министр национальной экономики Азамат Амрин и вице-министр финансов Ержан Биржанов презентовали проект Налогового кодекса. В мероприятии участвовали предприниматели, представители различных ассоциаций из всех регионов Казахстана.

Как рассказал заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов, структура нового документа опирается на инициативы Национальной палаты, которая акцентировала внимание на упрощении системы налого­обложения. В качестве основополагающего принципа было предложено деление на три основных режима: для самозанятых, малого и среднего бизнеса, а также для сельхозработников.

В числе положительных кейсов спикер назвал отмену инициативы, касающейся повышения порога по ставке НДС, которую планировали поднять до 16–20%. НДС в размере 12% удалось сохранить.

Усилия НПП также были направлены на изменение нормы корпоративного подоходного налога. В результате будет введена определенная дифференциация, которая станет существенным подспорьем для объектов обрабатывающей промышленности.

– Поддержка будет заключаться в том, что появится возможность оплачивать 2% от выручки в рамках единого совокупного налога. При этом не будет ограничений по количеству сотрудников. Сейчас этот порог сохраняется на 500 миллионов тенге в год, но мы предлагаем повысить до двух миллиардов тенге. К тому же будет понижаться и ставка КПН: 10% в рамках общеустановленного режима для юрлиц и 5% для индивидуальных предпринимателей, – добавил Тимур Жаркенов.

В своей презентации Азамат Амрин разъяснил позицию МНЭ по таким вопросам, как сокращение количества налогов, ревизия налоговых льгот, стимулирование инвестиционного потенциала, дифференциация ставок КПН, что коррелирует с поручениями Главы государства.

Он подчеркнул, что при разработке Налогового кодекса были рассмотрены вопросы налого­обложения системообразующих отраслей экономики: нефтегазового сектора, ГМК, а также стимулирование потенциала развития отечест­венных обрабатывающих предприятий.

Ержан Биржанов в своем докладе отметил необходимость обновления налогового администрирования и максимальную цифровизацию контроля со стороны налоговых органов. Минфин предлагает пересмотреть текущую систему направления извещений и уведомлений налогоплательщикам, послабление требований по предоставлению отсрочки (рассрочки) по уплате налогов для отдельных налогоплательщиков, а также процеду­ры камерального контроля. В рамках реализации поручения Президента планируется сокращение объема налоговой отчетности.

У участников совещания возникло множество вопросов, на которые представители государственных органов ответили после презентации. Отвечая на один из них, Тимур Жаркенов указал на то, что представленная редакция кодекса еще будет меняться в Парламенте. НПП «Атамекен» и там будет защищать не вошедшие в текущий вариант предложения бизнеса.

Национальная палата предпринимателей продолжит работу в направлении улучшения налоговой системы и поддержки предпринимательства.

#Атамекен #НПП #налоговый кодекс

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