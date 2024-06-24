Прикрепиться к поликлинике онлайн могут кандасы и иностранцы

Цифровизация
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Дана Аменова
Корреспондент

Пользователи смогут выбрать врача, а также увидеть информацию о номере участка медицинского обслуживания

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Теперь услуга прикрепления к поликлинике доступна не только для граждан РК, но и для кандасов и нерезидентов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «Национальные информационные технологии» 

Как уточняется, в процессе прикрепления к медицинскому учреждению пользователи могут выбрать врача, а также увидеть информацию о номере участка медицинского обслуживания.

Услуга по прикреплению к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, остается одной из самых популярных на eGov.kz. Только за 6 месяцев 2024 года порталом было подано более 1,2 млн заявок по прикреплению к поликлиникам.

Услугой можно воспользоваться не только в случае изменения места жительства, но и при желании сменить медицинскую организацию прикрепления не чаще чем один раз в год (в период с 15 сентября до 15 ноября).

Услуга осуществляется в три шага:

- авторизуйтесь на портале eGov.kz и перейдите в раздел «Здравоохранение»;

- из перечня услуг выберите «Прикрепление к поликлинике» и заполните все необходимые поля;

- подпишите услугу с помощью ЭЦП.

Ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете по мере обработки вашей заявки, который поступит в течение указанного времени.

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