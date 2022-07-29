Успешный год

Насыщенный по части гастрольной и проектной жизни девятый театральный сезон «Астана Балет» подошел к концу.

Яркие премьерные постановки и лучшие спектакли из текущего репертуара были представлены столичному зрителю при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

В этом сезоне произошло событие поистине знаменательное как для театра, так и в музыкальной жизни столицы в целом: был создан профессиональный симфонический оркестр «Астана Балет» под руководством главного дирижера Армана Уразгалиева. Многие постановки театра теперь проходят в сопровождении оркестра, а в афише появились симфонические концерты.

«Астана Балет» успешно расширил географию гастрольной деятельности: столичный коллектив впервые посетил Уральск, где представил дивертисмент «Наследие Великой степи» в авторской интерпретации заслуженного деятеля Казахстана Айгуль Тати и неоклассический балет A Fuego Lento Рикардо Амаранте, а также Туркестан, Семей и Талдыкорган с лучшими образцами национальной хореографии.

Состоялись первые гастроли театра в ОАЭ: на сцене «Дубай оперы» были показаны два масштабных спектакля – культовая «Легенда о любви» и балет «Султан Бейбарс». С грандиозным успехом прошли большие гастроли в Алматы. Практически целый месяц артисты столичного театра выступали в рамках открытия многофункционального культурного пространства Almaty Theatre, где зрителю посчастливилось увидеть лучшие спектакли из репертуара прославленного коллектива.

Сезон выдался необычайно урожайным на премьеры. Так, в афише театра появились пять действительно долгожданных постановок. Среди них – неоклассический шедевр «Каприччио для фортепиано с оркестром» Джорджа Баланчина на музыку Игоря Стравинского; оригинальный балет «Арканы судьбы» в хореографии Мукарам Авахри на музыку казахстанской певицы и композитора Карины Абдуллиной; «Падшие ангелы» гения современного танца Иржи Килиана на музыку Стивена Райха в постановке хореографа Стефана Жеромски. Этот спектакль действительно уникальный, в первую очередь благодаря соло на бонго, которое исполнили артисты симфонического оркестра «Астана Балет».

Особое место в репертуаре театра занял авторский спектакль «Шелковый путь» Мукарам Авахри на либретто казахстанского поэта Бахыта Каирбекова. Завершился сезон потрясающей премьерой балета «Орфей и Эвридика» в постановке Кристины Полин, где столичному зрителю была представлена хореографическая интерпретация мифа Древней Греции в стиле неоклассики с элементами модерна. (Подробнее об этом балете можно прочитать в материале КП «На сцене – миф и модерн» от 06.06.2022 г.)

Кроме того, состоялась премьера таких хореографических миниатюр, как Pas d’action из балета «Баядерка» Мариуса Петипа на музыку Людвига Минкуса в постановке Майры Кадыровой и «Тәңір сыйы – Ақ жол» («Небесный дар – священный путь») на музыку этнофольклорного ансамбля Hassak в постановке Айгуль Тати.

Отмечен сезон и множеством наград, заслуженных артистами и работниками театра. Так, ордена «Құрмет» удостоились балетмейстер Айгуль Тати, педагог-репетитор Майра Кадырова и главный дирижер симфонического оркестра театра Арман Уразгалиев. Артисты театра Айжан Мукатова, Дарина Кайрашева, Сундет Султанов, Риза Канаткызы и педагог-репетитор Асель Абакаева были награждены медалью «Ерен еңбегі үшін». Кроме того, Риза Канаткызы стала лауреатом Государственной молодежной премии «Дарын» в номинации «Театр», а ведущий солист театра Сундет Султанов – обладателем Государственной стипендии Первого Президента.

По словам руководства театра, открытие юбилейного сезона запланировано на 9 сентября. У коллектива театра намечен очень насыщенный и продуктивный график: состоятся премьеры таких спектаклей, как «Кармен-сюита» Альберто Алонсо, «Снежная королева» Георгия Ковтуна, ожидаются гастроли в Алматы и тур по городам Казахстана.

В «Астана Балет» отметили, что подготовка уже началась. К примеру, для имиджевой съемки образов из спектаклей специально приглашена мастер балетной фотографии, победительница международных конкурсов балетной и арт-фотографии Дарьян Волкова. Выбор был очевиден, так как фотограф работает с прима-балеринами и солистами крупных европейских и российских театров, а ее работы хранятся в частных собраниях в США, Германии, Великобритании, Австралии, Гонконге, Италии, Швейцарии, запасниках Русского музея и Шереметевского дворца, Музейно-выставочном центре Росфото.