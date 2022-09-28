Установлен размер расходов на предвыборную агитацию для кандидатов в президенты РК

Член Центральной избирательной комиссии РК Сабила Мустафина сообщила, что на предвыборную кампанию кандидатам в президенты выделят по 10 млн тенге, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Размер расходов кандидата в президенты РК устанавливается в объеме более 10 млн тенге», - сообщила Сабила Мустафина на заседании в Центризбиркоме.

Из них более 9 млн тенге, по ее словам, предусмотрено для выступлений кандидатов со своими программами в СМИ.

На проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов будет направлено 800 тысяч тенге и еще 500 тысяч тенге - на покрытие транспортных расходов.